Yeni kara delik keşfi, evren hakkında bildiklerimizi değiştiriyor!

Araştırma, galaksideki süper kütleli kara deliğin beklenenden 10 kat daha küçük olduğunu ortaya koydu. Bu durum, evrendeki kara deliklerin boyutlarının bugüne kadar abartılmış olabileceğini gösteriyor.

Prof. Seb Hoenig, "Yıllardır, Büyük Patlama sonrası genç galaksilerde tam gelişmiş süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüyebildiğini merak ediyorduk. Normal şartlarda bu kadar büyük olmaları mümkün değildi" dedi.

Araştırmada, Şili'deki Çok Büyük Teleskop'un dört optik teleskobunun ışığını birleştiren gelişmiş bir araç olan GRAVITY+ kullanıldı. Ekip, "zamanda bir işaret ışığı gibi parlayan eski ve parlak bir kara deliğe sahip galaksi" olarak tanımladıkları bir kuasarı inceledi.

Çalışmada, kara deliğe doğru spiraller halinde düşen 800 milyon güneş kütlesinde sıcak gazın çoğunun kara deliği beslemek yerine şiddetle uzaklaştırıldığı belirlendi. Prof. Hoenig, "Yoğun radyasyon, yaklaşan her şeyi adeta kozmik bir saç kurutma makinesi gibi uzaklaştırıyor" diye açıkladı.

Bilim insanları, bu "beslenme çılgınlığı"nın güçlü gaz akımlarına yol açtığını ve önceki ölçümlerin kara deliğin boyutunu olduğundan büyük göstermiş olabileceğini belirtiyor.