Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:08 Son Güncelleme: 25.11.2025 11:09

En popüler şifreler açıklandı! Birinci sıradaki parola şaşırttı

Günümüzde dijitalleşen hayatımız, kullandığımız şifreleri her zamankinden daha kritik bir hale getirdi. Dijital bankacılıktan adres bilgilerimize kadar birçok kişisel veri, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak yeni yapılan araştırmalar, özellikle basit şifreler ve aynı parolaların farklı hesaplarda tekrar kullanılması durumunda ciddi güvenlik risklerinin ortaya çıktığını gösteriyor.

Yeni araştırmalar, Z kuşağının siber güvenlikte beklenenden daha riskli alışkanlıklara sahip olduğunu gösterdi ve en sık tercih edilen şifreler büyük şaşkınlık yarattı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİFRE BAKIN NE ÇIKTI
Gençler, parolalarını seçerken basit kombinasyonlara yöneliyor; en çok tercih edilen şifre "12345".

Z kuşağının %72'si aynı parolayı birden fazla platformda kullanıyor.


Uzmanlar, gençlerin biyometrik doğrulama ve geçiş anahtarı gibi modern güvenlik yöntemlerini hızla benimsediğini belirtiyor.

FARKLI HESAPLARDA AYNI ŞİFRE KULLANILIYOR

Ancak parolaları düzenli olarak güncellememe ve farklı hesaplarda tekrarlama alışkanlığı büyük bir risk oluşturuyor.

Yeni yayınlanan bir rapora göre, Z kuşağı sıklıkla ardışık sayılar, "şifre" ve internet kültüründen kelimeler kullanıyor.

Araştırmacılar, bu durumun "parola yorgunluğu"ndan kaynaklandığını ve kullanıcıların siber riskleri tam olarak kavramadığını vurguluyor.

