En popüler şifreler açıklandı! Birinci sıradaki parola şaşırttı

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİFRE BAKIN NE ÇIKTI

Gençler, parolalarını seçerken basit kombinasyonlara yöneliyor; en çok tercih edilen şifre "12345".

Z kuşağının %72'si aynı parolayı birden fazla platformda kullanıyor.