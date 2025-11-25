En popüler şifreler açıklandı! Birinci sıradaki parola şaşırttı

Yeni araştırmalar, Z kuşağının siber güvenlikte beklenenden daha riskli alışkanlıklara sahip olduğunu gösterdi ve en sık tercih edilen şifreler büyük şaşkınlık yarattı.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİFRE BAKIN NE ÇIKTI
Gençler, parolalarını seçerken basit kombinasyonlara yöneliyor; en çok tercih edilen şifre "12345".
Z kuşağının %72'si aynı parolayı birden fazla platformda kullanıyor.
FARKLI HESAPLARDA AYNI ŞİFRE KULLANILIYOR
Ancak parolaları düzenli olarak güncellememe ve farklı hesaplarda tekrarlama alışkanlığı büyük bir risk oluşturuyor.
Yeni yayınlanan bir rapora göre, Z kuşağı sıklıkla ardışık sayılar, "şifre" ve internet kültüründen kelimeler kullanıyor.
Araştırmacılar, bu durumun "parola yorgunluğu"ndan kaynaklandığını ve kullanıcıların siber riskleri tam olarak kavramadığını vurguluyor.