Dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi 100 yıla yaklaştı

Huninin içine, katrana benzeyen ve sudan 100 milyar kat daha yoğun olan "pitch" adlı sıvı dolduruldu. 1930'da huninin altı kesildi ve damlaların akışı başladı. Ancak bu akış son derece yavaş gerçekleşti.

İlk damlanın düşmesi sekiz yıl sürdü. Bugüne kadar yalnızca dokuz damla akabildi; son damla 2014 yılında görüldü. Bilim insanları 10. damlanın 2020'li yıllarda düşmesini bekliyor.

İlginç olan ise, deney yaklaşık 100 yıldır sürmesine rağmen hiç kimsenin bir damlanın düştüğü ana canlı olarak tanıklık edememiş olması.