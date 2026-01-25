Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.01.2026 13:00

Kızıl Gezegen aslında mavi olabilir: Dev okyanus izleri bulundu

Yeni araştırmalar, Mars’ın milyarlarca yıl önce “mavi bir gezegen” olabileceğine işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, gezegenin kuzey yarım küresini kaplayan ve bugünkü Arktik Okyanusu büyüklüğünde bir okyanus geçmişte Mars’ta var olmuş olabilir.

Mars yörüngesindeki uzay araçlarının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde, Dünya'daki nehir deltalarına benzeyen yapılar tespit edildi. Bu oluşumların, nehirlerin büyük bir okyanusa döküldüğü noktalar olduğu düşünülüyor.

Araştırmayı yürüten ekip, söz konusu yapıların yaklaşık 3,7 milyar yıl öncesine ait olduğunu ve hepsinin aynı yükseklikte bulunmasının, eski bir kıyı şeridine işaret ettiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre bu bulgular, Mars'ın geçmişte yüzeyinde geniş miktarda sıvı su barındırdığına dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

