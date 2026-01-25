Kızıl Gezegen aslında mavi olabilir: Dev okyanus izleri bulundu

Mars yörüngesindeki uzay araçlarının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde, Dünya'daki nehir deltalarına benzeyen yapılar tespit edildi. Bu oluşumların, nehirlerin büyük bir okyanusa döküldüğü noktalar olduğu düşünülüyor.

Araştırmayı yürüten ekip, söz konusu yapıların yaklaşık 3,7 milyar yıl öncesine ait olduğunu ve hepsinin aynı yükseklikte bulunmasının, eski bir kıyı şeridine işaret ettiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre bu bulgular, Mars'ın geçmişte yüzeyinde geniş miktarda sıvı su barındırdığına dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.