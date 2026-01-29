Teleskoplar tarih oluyor! Uzay çöpleri artık yerin altından izleniyor

Araştırmaya göre atmosfere giren uzay araçları, çok güçlü sonik patlamalar oluşturuyor. Bu patlamalar yüzlerce kilometre öteden bile sismik istasyonlar tarafından algılanabiliyor.

Nisan 2024'te Çin'e ait bir uzay modülünün ABD üzerinde atmosfere girişi sırasında oluşan şok dalgaları, 100'den fazla deprem sensörü tarafından kaydedildi. Bilim insanları bu verilerle enkazın rotasını ve düşebileceği bölgeyi yüksek doğrulukla hesapladı.

Uzmanlara göre bu yöntem, uzay çöplerinin nerede ve ne zaman düşeceğinin çok daha hızlı belirlenmesini sağlayarak olası risklerin önüne geçebilir.