Haberler Teknokulis Haberleri Kalp yetmezliği tedavisinde yeni umut: Göbek kordonu kök hücreleri
Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:24

Kalp yetmezliği tedavisinde yeni umut: Göbek kordonu kök hücreleri

ABD'de, kronik kalp yetmezliği hastalarına yönelik devrim niteliğinde yeni bir klinik çalışma başlatıldı. "CATO" adı verilen ve Louisville Üniversitesi Moleküler Kardiyoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Roberto Bolli tarafından koordine edilen bu araştırma, dünyada ilk kez göbek kordonu kök hücrelerinin hastalara basit bir damar içi (intravenöz) serum yoluyla verilmesini test ediyor.

Kalp krizi geçmişi olan ve buna bağlı kalp kası hasarı bulunan 60 hastayı kapsayan çalışmanın ilk sonuçlarının 2026'nın sonu veya 2027'nin başlarında alınması planlanıyor. Bu yenilikçi araştırmanın öne çıkan iki temel avantajı bulunuyor:

  • Cerrahi Müdahale Gerektirmemesi: Önceki kök hücre tedavileri kalbe doğrudan enjeksiyon veya anestezi gerektiren zorlu kateter işlemleriyle yapılırken, bu yeni yöntem standart bir kan nakli kadar basit ve risksiz uygulanıyor.
  • Tekrarlayan Doz Uygulaması: Hastalar dünyada ilk kez tek bir doz yerine, iki ay içinde dört ayrı perfüzyon alacak. Bu yaklaşımın uzun vadeli tedavi edici faydaları koruması hedefleniyor.

Bağışlanan tek bir göbek kordonundan 40-50 dozluk kök hücre elde edilebiliyor. Yetişkin hücrelere kıyasla çok daha genç ve canlı olan bu hücreler; kronik iltihabı azaltarak doku yenilenmesini tetikliyor ve hasarlı bölgelerde yeni kan damarlarının oluşumunu destekliyor. Kalp nakli gibi zorlu ve maliyetli seçeneklere kıyasla bu yöntemin, ileri yaş hastaları için büyük bir çığır açması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

