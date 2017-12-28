Apple'a 1 trilyon $'lık şok iPhone yavaşlatma davası!

Geride bırakmak üzere olduğumuz ay içerisinda, dünya çapında binlerce iPhone kullanıcısı sonunda haklı olduklarını, paranoyak olmadıklarını öğrendiler. Apple resmi olarak eski iPhone'ların işlemci performansını, bataryanın performansını maksimumda tutabilmek adına yazılım güncellemeleriyle düşürdüğünü itiraf etti. Li-Ion hücrelerinin ömrü sınırlı olduğundan ve şarj yetenekleri yıldan yıla düştüğünden dolayı Apple bu konuda kendince bir çözüm üretmiş. Performansı %80'in altına düşen bataryalarla birlikte çalıştırdığı iPhone'un performansını azaltıp, kullanıcılara 1 gün telefon kullanımı sunmaya devam etmişler.

Makul görünüyor değil mi? İşin kötü tarafın Apple, bu bilgiyi "yakalanana kadar" açıklamayı tercih etmemişti. Oysa bir çok kişi yavaş çalışmasından dolayı iPhone'larını yenileme tercihinde bulundu. Bunun yerine, yeni bir pil ile çok daha az harcama yapmış olabilirlerdi. Bu konuda haklı olan tüketiciler ise birer birer Apple'a dava açmaya başladılar.

APPLE, İPHONE'LARI BİLEREK YAVAŞLATTIĞINI KABUL ETTİ!

1 TRİLYON DOLAR TALEP ETTİ!

Şu anda sadece bu konuyla ilgili Apple'a açılan dava sayısı 9'a yükseldi ve fahiş miktarda tazminat isteyen şirketler de var. Bir Violetta Mailyan ve avukat ekibi tarafından Apple'a açılan davada tam 999.999.999.000 USD (neredeyse 1 trilyon dolar) talep edildi.

İstenen para miktarının yanı sıra davanın sebebi olarak şu gösterildi; iPhone kullanıcılarının "performansın yavaşlaması nedeniyle eski iPhone modelinin kullanımını, kullanım kolaylığını ve değerini yitirmesi" . Ve Apple'ın kullanıcıları aldatıldığını öne sürerek, eski pillerle telefonları yavaşlatarak, dolaylı olarak insanları eski telefonu onarmak yerine yeni bir telefon satın almaya teşvik ettiğini söylüyorlar. Bakalım bu davalar nasıl sonuçlanacak?

İPHONE X HABERLERİ APPLE'A 14 MİLYAR $'A MAL OLDU