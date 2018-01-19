Instagram'da son görülme özelliği nasıl ve nereden kapatılır?

Instagram'a WhatsApp'tan bildiğimiz son görülme özelliği eklendi. Instagram'da mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman online olduğunu görebiliyorsunuz. "Şu anda aktif", "1 saat önce aktifti" gibi bilgiler veriliyor. Peki Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır? iPhone'da ve Android telefonlarda nereden hangi ayara girmek gerekiyor?
Giriş Tarihi: 19.1.2018 15:03Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 15:03
Instagram'a son görülme özelliği eklendi. Direct Message bölümünde, listedeki kişilerin son görülme zamanı yazıyor.