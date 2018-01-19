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'da özelliği nasıl ve nereden kapatılır?

'a WhatsApp'tan bildiğimiz özelliği eklendi. Instagram'da mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman online olduğunu görebiliyorsunuz. "Şu anda aktif", "1 saat önce aktifti" gibi bilgiler veriliyor. Peki Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır? 'da ve telefonlarda nereden hangi ayara girmek gerekiyor?

Giriş Tarihi: 19.1.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 15:03
Instagram'da son görülme özelliği nasıl ve nereden kapatılır?

'a özelliği eklendi. Direct Message bölümünde, listedeki kişilerin son görülme zamanı yazıyor.

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Instagram'da son görülme özelliği nasıl ve nereden kapatılır?
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