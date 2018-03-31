İçerik nedir? İçerik nasıl yazılır?

İçerik nasıl yazılır?

Örnek vermek gerekirse anne ve babalar, bebeklerinin sağlığı konusunda hayattaki her şeyden daha hassastırlar. Anneler; akıllarına gelen bir konuyu kolaylıkla internette arayabilirler; sürekli uzman doktorlarla iletişim halinde olamayacakları için kafalarına takılan soru işaretlerini bu şekilde gidermeye çalışırlar. Bebeklerde ishan nasıl geçer?, Flörür nedir zararlı mıdır?, Anjin nedir? Aft nasıl geçer? gibi binlerce konuyu internet üzerinden araştırırlar; bu konular üzerinde detaylı araştırmalar yapılarak yazılan yazılara ise içerik denir. İçerik nasıl yazılır? sorusunun yanıtı uzmanlarla yapılan röportajlarda, bilgi sahibi olunan sosyo kültürel davranışlarda, deneyimlemelerde saklıdır. Gerekli güven ve bilginiz varsa siz de kolaylıkla içerik yazabilirsiniz. Dijital deneyim ve dijital pazarlama, empati ve Google üzerindeki arama hacimlerini bilme, gündemi takip etme yetileri de olmalıdır.

İçerik editörü olmak için neler yapmalısınız?

İçerik editörü dijital çevre ve dijital empati konusunda yüksek düzeyde olmalıdır. Bunların dışında yazım ve imla kuralları çerçevesinde düzgün Türkçe kullanımı kesinlikle içerik editörünün olmazsa olmazıdır. "Yumurtalık kisti neden olur?", "Bitcoin nedir?", "G20 ülkeleri hangileridir?", "Tükenmişlik sendromu nedir?" gibi birbirinden farklı konulara iyi hazırlanıp, okuyucunun soru ve sorunlarına cevap verecek uygun içerikleri hazırlamak içerik editörünün başlıca görevidir. Siz de tüm bu kurallara uyabilirseniz GOOGLE SEO kurallarına uyarak birbirinden özgün ve yaratıcı içerikler yazabilirsiniz.

Tüm bu yetiler bolca okuyarak, sistemin işleyişini öğrenerek, fark yaratarak ve hata yaparak gelişebilir. Hız içerik editörlüğü konusundaki en temel faktördür. İnternet ortamında yapılan içeriksel planlamaların bir rekabet ortamında geliştiğini göz önünde bulundurursak fark yaratma, analitik düşünme ve hızlı olmanın gerekliliğini de ezberlemiş oluruz.