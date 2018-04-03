Akıllı telefonlar doğaya öyle bir zarar veriyor ki

Eskisi kadar yüksek performanslı çalışmayan ve uzun pil ömrü sunmayan akıllı telefonunuzu yeni bir modelle değiştirmek yerine pilini yenilemek, yalnızca kesenizi değil gezegenimizi de koruyor.

McMaster Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Journal of Cleaner Production Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, akıllı telefonların, bilgisayarların, monitörlerin ve sunucuların 2010-2020 yılları arasında sebep oldukları karbon salınımını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, artık hantal bilgisayarlar yerine ufak ve enerji cimrisi telefonlar kullanıyor olsak bile, teknolojinin çevreye etkisinin giderek kötüleştiğini gözler önüne serdi. 2007 yılında bilgi ve iletişim cihazları Dünya'daki karbon salınımının yalnızca yüzde 1'ini oluştururken, günümüzde bu oran üçe katlanmış durumda. Daha da kötüsü, araştırmacılar bunun 2040 yılında yüzde 14 seviyesine kadar ulaşacağını öngörüyor. Bu oran, günümüz ulaştırma endüstrisinin sebep olduğu karbon salınımından yarı yarıya daha fazla demek.

EN HIZLI ŞARJ OLAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

Akıllı telefonlar bilgisayarlardan daha az enerji tüketseler de, bu cihazların ortalama kullanım ömürlerinin 2 yıl olması onları çevreye en çok zarar cihazlar listesinin zirvesine çıkarıyor. Yeni bir telefon üretmek, özellikle bu cihazın içerisindeki nadir bulunan materyallerin madenciliğini yapmak, söz konusu telefonun iki yıl içerisinde gerçekleştireceği karbon salınımının ortalama yüzde 90'ını doğuruyor.

YÜZDE 57 DAHA FAZLA KARBON SALINIMI...

Telefon üretimindeki mevcut pratikler, yeni bir telefonu kullanıcıların mevcut telefonlarını 10 yıl boyunca şarj etmeleri ve kullanmalarından doğacak karbon emisyonuyla imal ediyor.

İnsanların daha nadir telefon değiştirmeleri nedeniyle kârları tehlikeye giren şirketler, daha büyük ve cezbedici telefonlar geliştiriyorlar. Araştırmacılar ise geliştirilen büyük ekranlı telefonların medyada getirdikleri karbon salınımlarının daha küçük seleflerine kıyasla endişe verici seviyelerde olduğuna dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, iPhone 7 Plus cihazlarını üretmenin, bir önceki model olan iPhone 6s'ten yüzde 10 daha fazla karbon salınımına yol açtığını kamuoyuna duyurmuştu. Daha küçük ekranlı iPhone 7 ise üretim teknolojilerindeki gelişimler sayesinde iPhone 6s'ten yüzde 10 daha az karbon emisyonuyla üretilmişti. Ancak kullanıcıların daha büyük ekranlı telefonlara yönelmesi, şirketler için kaçırılamayacak kadar büyük bir fırsat, Dünya için ise daha fazla karbon salınımı anlamına geliyor…

Bir diğer bağımsız araştırma, iPhone 6s'in iPhone 4s'e kıyasla yüzde 57 daha fazla karbon salınımına sebep olduğunu ortaya çıkarmıştı. Apple ve diğer telefon üreticileri tarafından yürütülen geri dönüşüm programlarına rağmen, Life Cycle Assessment araştırmasının baş yazarı Lotfi Belkhir, günümüzde akıllı telefonların yalnızca yüzde 1'inin geri dönüştürüldüğünü belirtiyor.

AKILLI TELEFONLAR İÇİN EN İYİ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR!

Habertürk'e göre akıllı telefonunuzu iki yıl yerine üç yıl boyunca kullanmanız, kişisel karbon ayak izinizin önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır çünkü halihazırda sahip olduğunuz telefon için herhangi bir nadir materyal madenciliği yapılmasına gerek duyulmuyor.

Tıpkı ikinci el benzinli bir otomobil almanın, sıfır bir Tesla ya da Prius marka elektrikli otomobil almaktan daha çevreci bir yaklaşım olması gibi, eski telefonunuzu daha uzun kullanmak da çevreye daha duyarlı bir karar olacaktır.