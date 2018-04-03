Nokia 9'un özellikleri internete düştü

HMD tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon satışlarında başarılı işlere imza atmayı başaran Nokia, şu sıralar yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin adı ise Nokia 9. Teknik detaylarıyla bir hayli ses getireceğe benziyen Nokia 9 modelinin ortaya çıkan özellikleri detayları.

NOKİA 9 ÖZELLİKLERİ

Çin'de piyasaya çıkan İlk üçlü lensli arka kamera olacak olan Nokia 9, ana (geniş), tele ve siyah-beyaz olmak üzere, 41MP, 20MP ve 9.7MP değerlerinde sensörlere sahip olacak. Bu kameranın piyasadaki en üst seviyedeki kameralardan birisi olacağını belirtelim.

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Ama daha da ilginç olanı, sızan özelliklere göre telefonda Xenon flaş olacak. Bu, akıllı telefonlarda uzun süredir görmediğimiz bir özellik ve hayranların uzun süredir beklediği bir özellik.