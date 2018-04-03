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9'un özellikleri internete düştü

'nın yeni nesil akıllı telefon modeli Nokia 9'un teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. İnternete düşen bu özellikler eğer doğruysa bu telefon bir hayli ses getirebilir.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 23:36 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 01:54
Nokia 9'un özellikleri internete düştü

HMD tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon satışlarında başarılı işlere imza atmayı başaran , şu sıralar yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin adı ise Nokia 9. Teknik detaylarıyla bir hayli ses getireceğe benziyen Nokia 9 modelinin ortaya çıkan özellikleri detayları.

NOKİA 9 ÖZELLİKLERİ

Çin'de piyasaya çıkan İlk üçlü lensli arka kamera olacak olan Nokia 9, ana (geniş), tele ve siyah-beyaz olmak üzere, 41MP, 20MP ve 9.7MP değerlerinde sensörlere sahip olacak. Bu kameranın piyasadaki en üst seviyedeki kameralardan birisi olacağını belirtelim.

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Ama daha da ilginç olanı, sızan özelliklere göre telefonda Xenon flaş olacak. Bu, akıllı telefonlarda uzun süredir görmediğimiz bir özellik ve hayranların uzun süredir beklediği bir özellik.

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Nokia 9'un özellikleri internete düştü
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