Efsane Mayın Tarlası oyunu nasıl oynanır?

Klasik Windows oyunlarını hatırlıyor musunuz? Peki ya Freecell, Cruel, Golf, Pegged, Reversi ve SkiFree'yi? Bu oyunların arasında en çok oynadıklarımızdan biri, Mayın Tarlası'ydı. Küçük kutuların arkasındaki mayınlara basmadan ilerlemek, bir zamanlar bize keyif veriyordu.

Microsoft, Mayın Tarlası'nı işletim sistemi Windows'a artık dahil etmiyor. Bu çok üzücü olsa da, klasik oyunu geri getirmenin yolları var.

Mayın Tarlası'nı Windows 10'da oynayabilmek için archive.org üzerinde ücretsiz olarak sunulan Best Of Windows Entertainment Pack'i indirmeniz gerekiyor. Bu paket içinde 10 klasik oyun var: Cruel, Freecell, Golf, Pegged, Reversi, Snake, Solitaire, Taipei, Tictactics ve tabi ki Minesweeper, yani Mayın Tarlası. Paketin içinde MS Paint ve hesap makinesinin eski sürümü de bulunuyor. Uygulamalar, 32-bit mimari nedeniyle herhangi bir 64-bit sistemde çalışıyor.

Mayın Tarlası'nı indirmek için şu adımları izleyin:

1. Bu adresi ziyaret edin ve ekranın sağ üst köşesinde İndir'e tıklayın.

2. .torrent veya ayrı .EXE dosyaları olarak iki indirme seçeneğiniz var. Torrent sürümü, tüm uygulamaları içeriyor. .EXE olarak indirmek isterseniz, uygulamaları ayrı ayrı indirmeniz gerekiyor.

3. İndirme tamamlandıktan sonra Mayın Tarlası'nı kurun.

4. Masaüstünde yeni oluşturulan simgeye çift tıklayın.

Mayın avına başlayabilirsiniz; iyi oyunlar. (chip)