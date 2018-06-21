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Ölümlere neden olan oyunun kurucusu yakalandı!

'da 2015'te çıkan ve dünyada 130 gencin yaşamını yitirmesine yol açan oyununun kurucusunun ardından iş birlikçi da yakalandı.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 10:23
Ölümlere neden olan Mavi Balina oyunun kurucusu yakalandı!

Oyunun kurucusu Philipp Budeikin (22), geçen yıl 16 çocuğun ına yol açmaktan yargılanmış ve 3 yıl hapis cezası almıştı. Budeikin hapisteyken oyunun, kullanıcıları intihara yönlendirmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre mesajların arkasındaki ismin bir başka yönetici olan Iya Sidorov'un tutuklanmasına rağmen mesajlar kesilmeyince polis, talimatları gönderen 22 yaşındaki yazılımcı 'u yakaladı.

Nearonov'un 10 çocuğun intiharında rol oynadığı ve 40 kişilik bir grupla da oyun üzerine toplantılar yaptığı öğrenildi. Oldukça zeki bir genç olduğuna dikkat çeken polis, Nearonov'un iyi bir aileden geldiğini ve 'da finansal uzman olarak hayli yüksek maaşlı bir işi olduğunu kaydetti. Yine polise göre Nearonov, veya Facebook'un aksine Rus sosyal medya platformu VK ve Telegram'ı çocuklara ulaşmak için kullandı.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

'Blue Whale' yani '' adlı oyunu 'da bir psikoloji öğrencisi geliştirdi. Oyun ilk olarak, oynayanlardan birinin 2015'te intihar etmesiyle gündeme geldi. Sonra da hiç gündemden düşmedi. Oyun nedeniyle Kasım 2015'ten Nisan 2016'ya kadar sadece Rusya'da 130 çocuk intihar etti. 'de de bu oyun yüzünden ölümler yaşandı.

'Mavi Balina' oyunu tam 50 gün sürüyor. Oyunu oynayanlar, kendilerine gönderilen talimatları sırayla yerine getiriyor. Son görev de intihar oluyor. Oyun, tarayıcı tabanlı olmadığı için denetlenemiyor. (Hürriyet)

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Ölümlere neden olan Mavi Balina oyunun kurucusu yakalandı!
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