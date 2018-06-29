Bilişim’de güvenli dönüşümün yapıtaşı Blockchain ile hazır

Dünyada
hızlanan Blok Zinciri
yatırımları her sektörde sağlıklı ve güvenli dijital büyümenin anahtar teknolojisi haline geldi. Blockchain teknolojisinin Türkiye
'de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV
) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) kuruldu. GÜVEN BOŞLUĞU DOLACAK
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı
, iş hayatının ve her türlü beşeri alışverişin olmazsa olmazının, karşılıklı güven tesisi olduğuna dikkat çekerek, "Güvenin maliyeti hala çok yüksek. İnternet
devrimi mesafe boşluğunu doldurdu. Blok Zinciri devrimi ise güven boşluğunu dolduracak' sözlerine katılmamak mümkün değil" dedi. Blockchain Türkiye Platformu'nun kuruluşunda yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) adına konuşan Genel Müdür Dr. Soner Canko
ise, blockchain teknolojisinin geleceği şekillendireceğine inandıklarını belirterek, "TBV çatısı altında tüm sektörlere erişebilecek bu platformun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Blockchain Türkiye Platformu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, www.bctr. org adresinden ulaşılabiliyor.