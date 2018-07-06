Sony yanlışlıkla bir filmin tamamını YouTube’a yükledi

Sony Pictures, geçtiğimiz günlerde illegal film izleme akımına yanlışlıkla katılmış oldu. Şirket, bir filmin fragmanını YouTube'a yüklemek isterken yanlışlıkla tüm filmi platforma yükledi.

Hatanın merkezindeki film, Khali The Killer adlı yapım.

Khali the Killer, gerçek olaylara dayanan bir suç draması. 2017 yılında yayınlanan film, aynı yıl DVD formatında da basılmıştı.

BİLEREK YAPILMIŞ TANITIM ÇALIŞMASI MI?

Film, temelde bir kiralık katilin hikayesini anlatıyor. Ailesinin geleceğini garanti altına almak isteyen Khali son bir işi yapmayı kabul ediyor. Fakat öldürmesi gereken kişilerle duygusal bağ kurunca işler karışıyor.

Sony'nin hatası, fragmanın süresinin bir saati aşmış olmasıyla fark edildi. Ardından videonun altına sayısız yorum yazıldı. 11 bin izlenme alan ve altı saat yayında kalan film, Sony'nin hatayı fark etmesi üzerine yayından kaldırıldı.

Videonun altına yapılan yorumlarda, kimileri bu hatayı yapanın işten atılacağını düşündüklerini dile getirse de bunun bir hata değil, bilinçli bir tanıtım çalışması olduğunu düşünenler de vardı. (NTV)