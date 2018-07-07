Samsung'un rekor serisi bozuldu! (Son 7 çeyrekte rekor kar açıklamıştı)

Bazı şirketler mâli yıllarını takvim yılından farklı başlatıyor; Samsung da bunlardan biri. Şirketin 2018'in ikinci mâli çeyreği için bir açıklama yaptı ve 51,8 milyar dolar gelir, 13,2 milyar dolar operasyonel kâr kaydetti. Buna göre, şirket önceki çeyreğe göre satış anlamında yüzde 0,7, kâr anlamında da yüzde 5,4 düşüş gördü. Geçen çeyrekte şirket en yüksek sonuçlarını elde etmişti.

Financial Times ve The Wall Street Journal'a konuşan analistler, Galaxy S9 satışlarının şirketin dip yapmasına sebep olduğunu belirtirken, bu yıl 31 milyon adet S9 satılacağı tahmini yaptılar.

Samsung'un bundan iki yıl önce tanıttığı Galaxy S7, 50 milyon adet ile Samsung'un bugüne dek en çok satan telefonu olmayı başarmıştı.

Habertürk'e göre şirketin akıllı telefon dışında likit kristal ekran (LCD) satışlarında da gerileme yaşandı. Ancak bellek çipleri ve 2018 FIFA Dünya Kupası sebebiyle artan üst seviye TV satışlarının mâli tabloda denge yarattığı belirtiliyor.

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