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20 yıl sonra kapatıldı!

İnternet devi Yahoo'nun , 20 yıldır kullanıcılarına sunduğu sohbet uygulaması kapatıldı. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 22:08
Yahoo Messenger 20 yıl sonra kapatıldı!

Yahoo'nun 1998'de kullanıma sunduğu Messenger, diğer rakipleri MSN, ICQ gibi uygulamalar ile 2000'li yılların vazgeçilmezleri arasındaydı. 2009'da 120 milyondan fazla kullanıcısı ile en iyi dönemine ulaşan sohbet uygulaması, sosyal medyanın çıkışıyla birlikte çöküşe geçti. 2014 yılında kapatılan MSN ve geçen yıl sonlandırılan AOL Messenger'in ardından Yahoo'da Messenger uygulamasında yolun sonuna gelindiğini açıkladı.

17 Temmuz'dan itibaren kullanıcılara sohbet geçmişlerini indirmesi için izin verilirken, uygulama ile mesajlaşma özelliği kullanıma kapatıldı. Artık 'ı kullanmaya çalışanlar, şirketin yeni mesajlaşma uygulaması Squirrel'e yönlendirilecek.

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Yahoo Messenger 20 yıl sonra kapatıldı!
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