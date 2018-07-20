Örümcek adamın ağ atan eldiveni gerçek oldu

Astronotlar, ağ atıcı adı verilen eldiven benzeri cihazla, yer çekimsiz ortamda yer değiştirmek için kendilerini istedikleri noktaya çekebiliyorlar.

MANYETİK ÇEKİMDEN NEDENİYLE İP SABİTLENİYOR

MIT Media Lab'tan sanat küratörü Xin Liu açıklamasında, "Mekanizma Örümcek Adam'ın ağ fırlatıcısına oldukça benziyor. Cihaz manyetik bir uçlu bir ip atıyor. Uç çelik bir panel ile temas ettiğinde, manyetik çekim nedeniyle ipi sabitliyor. Daha sonra cihaz, oltalardakine benzer bir sistemle ipi geri sarıyor, böylelikle astronotlar istedikleri yere sürükleniyor. Teknik olarak ağırlıksız olduğunuz için, bu kadar küçük bir cihazla bir kişiyi çekmek için çok fazla kuvvette de ihtiyaç olmuyor" dedi.

2017 yılında test denemelerinden görüntüler yayınlayan Massachusetts Institute of Technology, ürünü piyasaya sürmeyi düşünmediklerini sadece uzay araştırmaları yapan kuruluşlarla araştırmalara devam edeceklerini söyledi.