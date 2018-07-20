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ın ağ atan eldiveni gerçek oldu

ABD of Technology'deki () araştırmacılar, astronotların Uluslararası İstasyonu'nda olduğu gibi, yer çekimi koşullarında, daha kolay hareket edebilmeleri için dan esinlenerek yeni bir araç geliştirdi.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:36
Örümcek adamın ağ atan eldiveni gerçek oldu

Astronotlar, ağ atıcı adı verilen eldiven benzeri cihazla, yer çekimsiz ortamda yer değiştirmek için kendilerini istedikleri noktaya çekebiliyorlar.

MANYETİK ÇEKİMDEN NEDENİYLE İP SABİTLENİYOR

Media Lab'tan sanat küratörü Xin Liu açıklamasında, "Mekanizma 'ın ağ fırlatıcısına oldukça benziyor. Cihaz manyetik bir uçlu bir ip atıyor. Uç çelik bir panel ile temas ettiğinde, manyetik çekim nedeniyle ipi sabitliyor. Daha sonra cihaz, oltalardakine benzer bir sistemle ipi geri sarıyor, böylelikle astronotlar istedikleri yere sürükleniyor. Teknik olarak ağırlıksız olduğunuz için, bu kadar küçük bir cihazla bir kişiyi çekmek için çok fazla kuvvette de ihtiyaç olmuyor" dedi.

2017 yılında test denemelerinden görüntüler yayınlayan of Technology, ürünü piyasaya sürmeyi düşünmediklerini sadece araştırmaları yapan kuruluşlarla araştırmalara devam edeceklerini söyledi.

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Örümcek adamın ağ atan eldiveni gerçek oldu
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