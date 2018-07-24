Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite açıklandı! (Özellikleri ve fiyatı)

Google Android One kategorisinde yer alan akıllı telefon modelleri olan Xiaomi Mi A serisinin yeni üyeleri A2 ve A2 Lite resmen tanıtıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılan tanıtım etkinliğinde Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihleri duyuruldu. Ülkemizde de performans/fiyat oranıyla kullanıcılardan beğeni toplayan A1 modelinin üst versiyonları olan A2 ve A2 Lite Android One programına dahil cihazlar arasında yer alıyor. İki modelin de Ağustos ayında ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

Adından da anlaşılacağı üzere Xiaomi Mi A2 modeli Lite'tan farklı olarak daha iyi özellikler barındırıyor. Android One kategorisindeki cihazlara göre daha iyi özellikler ve tasarıma sahip olan Mi A2'nin Mi 6X temel alınarak hazırlandığı görülüyor. Alüminyüm kasa ve iPhone X sonrası birçok telefonda gördüğümüz çentik bu cihazda da var. Xiaomi Mi A2 Lite giriş seviyesine orta kademe özellikler getirirken çentikli ekran sunarak ara sınıfa yeni özelllikler sunuyor.

Corning Gorilla Glass 5 ile donatılan Mi A2 18:9 ekran oranına sahip ve ekranı 6 inç boyutlarında. Mi A2'nin arka kısımda yer alan iki kamerasından birisi 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör kullanırken, ikincisi ise 20 Megapiksel çözünürlüğe sahip olan Sony IMX376 sensörünü kullanıyor.

2 mikrometre piksel boyutunun yanı sıra 1.75 diyafram aralığı sayesinde düşük ışıkta da başarılı kareler yakalayabildiği belirtiliyor. Ön kısımda yer alan IMX376 sensörüne sahip 20 MP çözünürlük sunuyor ve Huawei'de gördüğümüz üzere yapay zeka ile 12 farklı sahneyi tanıyarak buna uygun çekimler yapabiliyor.

iPhone X, Huawei P20 Pro gibi üst seviye cihazlarda bulunan yüzle kilit açma (face unlock) sistemi de Xiaomi'nin yeni gözbebeğinde yer alıyor. Android 8.1 işletim sistemi ile gelen Xiaomi Mi A2'de Snapdragon 660 koşuyor. 4 GB RAM + 32 GB hafıza, 4 GB RAM + 64 GB hafıza ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza seçenekleriyle 3 ayrı modifikasyonda alınabilecek olan telefonun dahili hafızası MicroSD kart ile yükseltilebiliyor.

Xiaomi Mi A2'nin 32 GB kapasiteli versiyonu 250 Euro, 64 GB olanı ise 280 Euro ve son olarak 128 GB kapasiteli modeli 350 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Mi A2 Lite ise 5.84 inçlik HD ekrana sahip ve Qualcomm Snapdragon 625 ile çalışıyor. 64 GB'lık depolama alanı MicroSD kart sayesinde 256 GB'a kadar attırılabiliyor. 12 ve 5 megapiksellik çift kameralı cihaz, bir tane de ön tarafda 5 megapiksellik kameraya sahip.

Habertürk'e göre, Xiaomi Mi A2 Lite 3 GB RAM kapasiteli cihazı 180 Euro'ya, 4 GB RAM'e sahip versiyonu 230 Euro'ya satılacak. Yeni cihazın da A2 gibi Ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

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