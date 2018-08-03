iPhone X Plus detaylandı

Bu sene Apple'ın iPhone'ları üzerinde söylentiler ve beklentiler çok büyük. Cupertinolu teknoloji devinin bu sene üç yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor, ve bu bir ilk. Tüm cihazların ise iPhone X ile benzer tasarıma sahip olacağı yönünde sızıntılar ortaya çıkmıştı.

Bu da Apple'ın 2018 serisindeki üç cihazın da ön tarafının neredeyse tamamen ekrandan oluşacağını, bu yüzden çentik taşıyacağını ve Face ID desteği ile geleceğini gösteriyor. Dahası, üç cihaz da farklı ekran boyutlarına sahip olacak. Söylentilere göre 5.8 inç OLED panele sahip bir cihazın yanı sıra 6.1 inç LCD taşıyan görece ucuz bir model ve bu ikisinden de büyük 6.5 inçlik dev bir OLED ekrana sahip Plus modelini de göreceğiz.

Apple, yeni telefonları hakkında tanıtım etkinlikleri başlamadan önce kesin bir şey söylememeyi tercih eden bir firma, ancak iOS 12 Beta kodlarına göre söylentilere konu olan 6.5 inçlik iPhone X Plus modeli gerçek olabilir.

iPhone X, köşeden köşeye ölçüldüğü zaman şimdiye kadarki en büyük ekranlı iPhone olma özelliğini taşıyor ancak telefonun dar yapısı, kullanılabilir ekran alanını azaltıyordu. Örneğin iPhone 8 Plus, iPhone X'ten daha fazla kullanılabilir ekran alanına sahip. Bu yüzden iPhone'larını Plus boyutunda tercih eden insanlar şüphesiz bir iPhone X modelini de iple çekiyorlar. Ve Brezilyalı bir Apple hayranı sitesi olan iHelpBR, bu isteğin gerçekleşeceğinin kanıtına ulaştı.

iHelpBR, iOS 12'nin son beta sürümünü XCode kullanarak iOS Simulator içerisinde 2688x1242 çözünürlükte çalıştırdı. Bunun ise gelecek modelin ekran çözünürlüğü olduğu düşünülüyor. Biraz daha detaylı incelemede Apple'ın standart uygulamaları olan Mesajlar, Takvim veya Kişiler, emulatörde cihaz yatay konuma geçirildiğinde sadece Plus modellerinde görülen yatay moda geçiş yapabiliyor. Bu da bu çözünürlükteki bir cihazın bir iPhone Plus modeli olarak tanıtılacağını gösterir nitelikte.

Hürriyet'in haberine göre şimdilik söylentilerdeki 6.1 inç LCD ekrana sahip modelin de yatay modu destekleyip desteklemeyeceği kesin değil. Apple'ın yine iPhone'ları Eylül ayında tanıtması bekleniyor.

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