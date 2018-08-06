Facebook'ta mesaj silmek - Toplu mesaj silme nasıl yapılır?

Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger'ın her sohbeti görebileceğiniz, görüntü konuşma yapabileceğiniz bir uygulama. Ancak Facebook'a farklı kişiler tarafından gelen mesajları silmek için bir kısa yol yok. Masaüstü ve mobil üzerinden Facebook Messenger'ı incelendiğinde silme işleminin sohbet üzerinden yapılabildiği görülür. Yani tek bir kişi ile yaptığınız Facebook yazışmasını tek seferde silebilirsiniz. İsterseniz o kişi ile olan yazışmanızda seçtiğiniz mesajları da silebilirsiniz ama farklı kişilerden gelen mesajları toplu olarak silemezsiniz.