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'ta mesaj silmek - Toplu mesaj silme nasıl yapılır?

yıllardır kullanılıyor ve yıllardır kullanıcılar arkadaşlarıyla mesajlar paylaşılıyor. Peki bu mesajlar nasıl silinir? Bunları toplu olarak silmem mümkün mü? İşte Facebook'ta toplu mesaj silmek...

Giriş Tarihi: 6.8.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 15:07
Facebook'ta mesaj silmek - Toplu mesaj silme nasıl yapılır?

'un mesajlaşma uygulaması Messenger'ın her sohbeti görebileceğiniz, görüntü konuşma yapabileceğiniz bir uygulama. Ancak Facebook'a farklı kişiler tarafından gelen mesajları silmek için bir kısa yol yok. Masaüstü ve mobil üzerinden Facebook Messenger'ı incelendiğinde silme işleminin sohbet üzerinden yapılabildiği görülür. Yani tek bir kişi ile yaptığınız Facebook yazışmasını tek seferde silebilirsiniz. İsterseniz o kişi ile olan yazışmanızda seçtiğiniz mesajları da silebilirsiniz ama farklı kişilerden gelen mesajları toplu olarak silemezsiniz.

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Facebook'ta mesaj silmek - Toplu mesaj silme nasıl yapılır?
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