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Samsung 9 tanıtımı yapıldı! - İşte Note 9'un çıkış tarihi ve fiyatı...

Samsung'un yeni amiral telefonu 9 görücüye çıktı. 1 yıldır merakla beklenen telefon dün akşam saatlerinde tanıtıldı. New York'ta gerçekleşen etkinlikte 'Samsung'un bugüne kadar ki en güçlü telefonu' şeklinde lanse edilen Galaxy Note 9 ile ilgili tüm bilgiler burada! Peki Galaxy Note 9 ne zaman 'ye gelecek? Note 9 hangi özelliklere sahip olacak? Ne zaman satışa sunulacak? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 10.8.2018 07:37
Samsung Galaxy Note 9 tanıtımı yapıldı! - İşte Samsung Galaxy Note 9'un çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı...

Samsung dün akşam saatlerinde yeni amiral telefonu 9'u resmen duyurdu. Avrupa'da en çok 'de tercih edilen Note 9 ile ilgili detaylar Samsung hayranları tarafından merak içinde araştırılmakta. New York'ta gerçekleştirilen dev etkinlikte 'Samsung'un bugüne kadarki en güçlü telefonu' olarak lanse edilen Galaxy Note 9'un özellikleri ise göz kamaştırıyor.

6.4 İNÇ BOYUTUNDA!

Galaxy Note 9, şirket için büyük önem taşıyor. 5.3'lik telefonların günümüz standartlarında küçük kaldığını düşünen Samsung, bu anlamda cihazın ekran büyüklüğü 6.4 inç yapıldı.

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Samsung Galaxy Note 9 tanıtımı yapıldı! - İşte Samsung Galaxy Note 9'un çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı...
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