Samsung Galaxy Note 9 tanıtımı yapıldı! - İşte Samsung Galaxy Note 9'un çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı...

Samsung dün akşam saatlerinde yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'u resmen duyurdu. Avrupa'da en çok Türkiye'de tercih edilen Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili detaylar Samsung hayranları tarafından merak içinde araştırılmakta. New York'ta gerçekleştirilen dev etkinlikte 'Samsung'un bugüne kadarki en güçlü telefonu' olarak lanse edilen Galaxy Note 9'un özellikleri ise göz kamaştırıyor.

6.4 İNÇ BOYUTUNDA!

Galaxy Note 9, şirket için büyük önem taşıyor. 5.3'lik telefonların günümüz standartlarında küçük kaldığını düşünen Samsung, bu anlamda cihazın ekran büyüklüğü 6.4 inç yapıldı.