Elektrik dalgalarını ses dalgalarını çeviren aygıt nedir?

Elektrik dalgalarını ses dalgalarına çeviren ve gerektiğinde sesi yükselten aygıta hoparlör adı verilir.

Sesin büyüme işini sağlayan düzen bir mıknatıs, bir bobin, bir de bobinin önünde ince bir levhadan ibarettir. Bu ince levha serbestçe titreşebilir. Gelen akım, mıknatısın manyetik alanı içinde bulunan bobinden geçtiği zaman bobinin önündeki levhayı titreştirir. Levhanın titreşmesi hoparlörün huni gibi bükülmüş olan kağıdını da titreştirir. Bu sayede ses büyür.

1920 yıllarında elektiriki ses dalgalarının kaydedilip yayınlanmasına imkan sağlayan buluşlar ortaya çıktı. Bu buluşların neticesinde ilk hoparlör 1924-1925 yıllarında yapılmıştır. C.W.Rice ve E.W.Kellegg tarafından yapılan çalışmalar hoparlörü geliştirdi. Bu iki bilim adamının ortaya çıkardığı sistem, günümüzde önemli değişikliğe uğramamıştır.