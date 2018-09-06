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Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus kullanıcılarına kötü haber

emektar üst seviye akıllı telefon modelleri Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'tan desteğini çekme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 18:00 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 18:34
Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus kullanıcılarına kötü haber

, Eylül 2018 Android güvenlik güncellemesinin hangi Galaxy modelerine geleceğini açıkladığı listede, Galaxy Note 5 ve S6 Edge+ modeline yer vermedi.

Özellikle kullanıcı sayısı hala çok fazla olan ve hala sıfır modellerinin günümüzde satıldığı Galaxy Note 5 gibi bir model, artık Android güvenlik güncelleştirmelerini almayacak.

Hürriyet'in haberine göre pek çok marka, düzenli olarak Google'ın her ay yayınladığı güvenlik güncelleştirmelerini, telefonlarına güncelleme olarak maalesef yayınlamıyorlar. Güncellemeden sonra oluşacak, Android işletim sistemindeki güvenlik açıklarına karşı, kullandığınız cihaz korunaksız olacak. Örneğin yeni geliştirilen bir virüs, cihazınızı etkileyebilecek. Artık güvenlik güncellemesi almayan modellerin, kullanımları büyük riskler taşıyor.

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Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus kullanıcılarına kötü haber
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