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'nin açılış tarihi belli oldu

Çinli telefon üreticisi bir süreden beridir 'deki ilk mağazasını açmak için hazırlıklar yapıyordu. ülkemizdeki 'un açılış tarihi resmen belli oldu.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 17:06
Xiaomi Mi Store Türkiye'nin açılış tarihi belli oldu

merakla beklenen 'un açılış tarihi belli oldu. sonunda beklenen müjdeyi verdi. Sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamaya göre Mi Store Türkiye, 16 Eylül saat 13:00'da Vad'da resmen açıklanıyor.

Ayrıca açıklamada indirimlerin ve çeşitli indirimlerin de olacağı belirti.

MAĞAZADA NELER OLACAK?

Xiaomi'nin akıllı telefonları dışında farklı birçok ürünü de var, mesela Mi TV, Mi VR veya Mi Drone buna örnek verilebilir. Fakat başlangıçta telefonlar ve telefon aksesuarları dışında başka hangi ürünlerin olacağı belli değil. Xiaomi Türkiye bu konuda herhangi bir detay da vermedi.

Xiami, ilk mağazasından sonra ikinci mağazayı da Forum İstanbul'a açacak. Ancak ikinci mağazanın ne zaman hizmete gireceği konusunda açıklama yapılmadı.

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Xiaomi Mi Store Türkiye'nin açılış tarihi belli oldu
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