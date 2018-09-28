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Bilgisayar ve laptop ekranı nasıl temizlenir? yolları

Gün içerisinde şüphesiz en çok yaptığımız eylemlerden birisi bilgisayar kullanımı. Ofiste ya da evde kullandığımız bilgisayarların ekranlarına bakarak bütün işlerimizi hallediyoruz. Hal böyle olunca, mail gönderme, internet sitelerinde gezinme ya da çeşitli işlerimizi hallettiğimiz bilgisayar ekranlarının temizliği de önem arz etmektedir. Zira, kirli bir ekran kullanımı yapacağımız işi yapmamıza engel olabileceği gibi, iş yapma motivasyonumuzu da etkileyebilmektedir. Peki, bilgisayar ve laptop ekranı nasıl temizlenir? İşte adım adım yolları

Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:59
Bilgisayar ve laptop ekranı nasıl temizlenir? Bilgisayar ekranı temizleme yolları

Gündelik hayat içerisinde en çok baktığımız nesneler arasında bilgisayar ekranları yer almaktadır. Ev, ofis ya da her neresi olursa olsun masaüstü, laptop fark etmeksizin bilgisayar ekranlarına maruz kalmaktayız. Sürekli bakmak durumunda olduğumuz bilgisayar ekranlarının da temizliği bizler için oldukça önemlidir. Kirli olan bilgisayar ekranı, iş yapma durumumuza engel olmakla beraber moral ve motivasyon açısında da bizi aşağıya çekebilir. Hiç kimse kirli bir ekrana bakarak mail göndermek istemez ya da herhangi bir eylemi gerçekleştirmek istemez. Kirden uzak, temiz bir bilgisayar ekranı yapacağımız eylemlerin de bir o kadar sağlıklı olmasını sağlar.

Ekranlar, masaüstü bilgisayar ekranı ve dizüstü laptop ekranı olarak ikiye ayrılmaktadır. Masaüstü bilgisayar ekranları harici bir şekilde bilgisayara bağlanırken laptop ekranları ise doğrudan laptopla ilişkilidir. Peki, bilgisayar ekranı nasıl temizlenir? Sizler için derlediğimiz haberimizde, yollarını listeledik. İşte merak edilen o yöntemler…

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR EKRANI NASIL TEMİZLENİR?

  • Masaüstü kullanıcısı iseniz, ekran temizliğine başlamadan en az 10 dakika önce bilgisayarınızı kapatın ve böylelikle ekranı soğutmaya bırakın. Bilgisayar çalıştığı sırada ekran da çalışmakta olup, ısı miktarı yükselecektir. Kapalı, soğumuş bir ekran, temizleme için en ideal durumdadır.
  • Ekranınızın düğmesini kasanızdan çekin ve herhangi bir bağlantı oluşmasına izin vermeyin.
  • Ekranı temizlemek için bütün durumlar oluştuğuna göre, ekran temizlemeye başlayabilirsiniz. Ekran temizliği için elinizde mutlaka ama mutlaka mikrofiber bez bulundurun.
  • Teknoloji marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz ekran temizleme seti içerisindeki özel sıvıyı ekranınıza püskürtün ve mikrofiber bezle yavaş yavaş temizlemeye başlayın. Temizleme işi bittiğinde ekranınız eski sağlıklı ve canlı görünümüne kavuşacaktır.

LAPTOP DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR EKRANI NASIL TEMİZLENİR?

  • Dizüstü bilgisayar kullanıcısı iseniz de yukarıdaki işlemlerin aynısını uygulamakla mükellefsiniz.
  • Laptop ekranını temizlemeye başlamadan en az 10 dakika içerisinde bilgisayarınızı kapatın ve herhangi bir prizle vs. bağlantısı kalmasın.
  • Özel ekran temizleme spreyini ekrana sıkarak temizleme işlemini yapabilirsiniz.

EKRAN TEMİZLİĞİNDE ÖNEMLİ UYARI

  • Bilgisayar ekranı temizliği için önemli bir uyarı! Islak mendil, kolonya, aseton gibi maddeleri kesinlikle bilgisayar ekranınızdan uzak tutun. Aksi taktirde geri dönüşü olmayan olumsuzluklara yol açabilirsiniz.
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Bilgisayar ve laptop ekranı nasıl temizlenir? Bilgisayar ekranı temizleme yolları
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