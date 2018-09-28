En iyi mesajlaşma uygulamaları nelerdir? İşte birbirinden farklı mesaj uygulamaları

Akıllı telefonların gelişmesi ile sosyal medya olgusu da iyice ön plana çıkmaya başladı. Öyle ki, bireyler gerek sosyal medyada fotoğraf paylaşamamadan duramaz hale geldi gerekse arkadaşlarıyla mesajlaşmadıkları tek saniye olmadan vakit geçiremez oldu. İşin mesajlaşma kısmında da telefonların kısa mesaj uygulamaları terk edilip çeşitli mesajlaşma uygulamalarına yönelme gerçekleşti.

Bu mesajlaşma uygulamaları, temelinde internet kullanımına dayanan ve kullanıcısına çeşitli opsiyonlar sunan programlardır. Görüntülü aramadan sesli konuşmaya kadar birçok işlevi bulunan mesajlaşma uygulamaları, akıllı telefon kullanıcılarının sıklıkla kullandığı uygulamalar arasına girdi. Sizin için hazırladığımız haberimizde, görüntülü ve sesli konuşma yapabileceğiniz en iyi mesajlaşma uygulamalarına değinirken birden farklı mesaj uygulamalarını listeledik. İşte o liste!

EN İYİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

WhatsApp. WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar.

Facebook Messenger. Facebook Messenger, bir diğer adıyla Messenger 'un yarattığı ve geliştirdiği yazılı, sesli ve görüntülü haberleşme sağlayabilen bir anlık mesajlaşma servisi ve yazılım uygulamasıdır. Facebook'un web-tabanlı sohbet özelliği ile entegredir ve açık bir protokol olan MQTT protokolü üzerine inşa edilmiştir. Messenger, Facebook kullanıcılarının kendi çevreleri ile hem ana web sayfası hem de mobil uygulamaları üzerinden sohbet edebilmesine olanak sağlar.

Telegram. Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 1,5 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler.

Viber. Viber, akıllı telefonlar ve masaüstü işletim sistemleri için 3G ya da Wi-Fi ağları üzerinden anında mesajlaşma ve sesli görüşme imkanı sunan bir iletişim aracıdır. Metin mesajının yanı sıra kullanıcıların birbirlerine resimli, görüntülü ve sesli mesajlar göndermesine de imkan verir.

Skype. Skype, İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır.? VoIP teknolojisini kullanır. Yazılımının geliştiricileri tarafından kodlanmıştır. Özellikle Amerikalıların çok ucuza konuştuğu bu yazılımla dünyada milyonlarca insana internet veya telefonla konuşma imkânı sağlamaktadır.