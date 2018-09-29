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'da nasıl engellenir? Özel numara engelleme

dan gelen aramalar bireyleri tedirgin eden ve gelen aramayı yanıtlamamasına neden olan bir olgudur. kullanıcıları da telefonlarında gizli numara nasıl engellenir sorusuna yanıt arıyor. Peki, iPhone’da özel numara nasıl engellenir? İşte iPhone hakkındaki o bilgiler

Giriş Tarihi: 29.9.2018 10:53
iPhone'da gizli numara nasıl engellenir? Özel numara engelleme

Telefonlarımıza gün içinde lardan çağrılar gelebiliyor. Özel numaralardan gelen bu çağrıların kaynağı belli olmadığından dolayı numaralarını görmemiz de mümkün olmuyor. Kaynağı belli olmayan bu gizli numaralardan gelen çağrılar da tedirgin olmamıza, numarayı açmamıza ya da meşgule atmamıza neden olabilmektedir.

kullanıcıları da telefonlarının izin verdiği doğrultuda işlemini gerçekleştirebilmektedir. Her ne kadar App Store'da özel numaraları engellemek adına çeşitli uygulamalar olsa da, telefon ayarlarından 1-2 dakikalık kısa bir işlemle iPhone gizli numara engelleme işlemini uygulamak mümkündür. Sizler için derlediğimiz haberimizde, iPhone özel numara nasıl engellenir? Sorusuna yanıt verdik. İşte o detaylar…

iPHONE'DA GİZLİ NUMARA ÖZEL NUMARA NASIL ENGELLENİR?

iPhone'da gizli numara engelleme işlemi kullandığınız operatöre göre farklılık gösterebilmektedir. Üç büyük operatör çerçevesinde özel numaralar şu şekilde engellenebilir:

TURKCELL GİZLİ ÖZEL NUMARA ENGELLEME

Turkcell'de gizli numara engellemek için *253# yi çevirip arama yapmanız yeterli olacaktır.

VODAFONE GİZLİ ÖZEL NUMARA ENGELLEME

Vodafone kullanıcısı iseniz özel numaraları engellemek için yapmanız gereken, 7046'ya bir GIZLI AC yazıp kısa mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından gizli numaraların size ulaşması mümkün olmayacaktır.

TÜRK TELEKOM GİZLİ NUMARA ENGELLEME

Türk Telekom'da da aynı Turkcell'de olduğu gibi aramaları engelleyebilirsiniz. Bunun için *253# yi tuşladıktan sonra arama yapmanız yeterli olacaktır. Artık gizli numaralar size ulaşamazlar.

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iPhone'da gizli numara nasıl engellenir? Özel numara engelleme
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