iPhone'da gizli numara nasıl engellenir? Özel numara engelleme

Telefonlarımıza gün içinde gizli numaralardan çağrılar gelebiliyor. Özel numaralardan gelen bu çağrıların kaynağı belli olmadığından dolayı numaralarını görmemiz de mümkün olmuyor. Kaynağı belli olmayan bu gizli numaralardan gelen çağrılar da tedirgin olmamıza, numarayı açmamıza ya da meşgule atmamıza neden olabilmektedir.

iPhone kullanıcıları da telefonlarının izin verdiği doğrultuda gizli numara engelleme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Her ne kadar App Store'da özel numaraları engellemek adına çeşitli uygulamalar olsa da, telefon ayarlarından 1-2 dakikalık kısa bir işlemle iPhone gizli numara engelleme işlemini uygulamak mümkündür. Sizler için derlediğimiz haberimizde, iPhone özel numara nasıl engellenir? Sorusuna yanıt verdik. İşte o detaylar…

iPHONE'DA GİZLİ NUMARA ÖZEL NUMARA NASIL ENGELLENİR?

iPhone'da gizli numara engelleme işlemi kullandığınız operatöre göre farklılık gösterebilmektedir. Üç büyük operatör çerçevesinde özel numaralar şu şekilde engellenebilir:

TURKCELL GİZLİ ÖZEL NUMARA ENGELLEME

Turkcell'de gizli numara engellemek için *253# yi çevirip arama yapmanız yeterli olacaktır.

VODAFONE GİZLİ ÖZEL NUMARA ENGELLEME

Vodafone kullanıcısı iseniz özel numaraları engellemek için yapmanız gereken, 7046'ya bir GIZLI AC yazıp kısa mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından gizli numaraların size ulaşması mümkün olmayacaktır.

TÜRK TELEKOM GİZLİ NUMARA ENGELLEME

Türk Telekom'da da aynı Turkcell'de olduğu gibi aramaları engelleyebilirsiniz. Bunun için *253# yi tuşladıktan sonra arama yapmanız yeterli olacaktır. Artık gizli numaralar size ulaşamazlar.