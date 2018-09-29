Klavye nasıl temizlenir? Laptop masaüstü bilgisayar klavyesi temizleme yolları

Gün içerisinde kullandığımız bilgisayarlarda yazı yazmamızı, mail göndermemizi ya da buna benzer birçok işlem yapmamızı sağlayan en önemli yardım ekipmanı olarak karşımıza klavye çıkmaktadır. Defalarca parmaklarımızı dokundurduğumuz klavyeler, yapıları gereği çok da kolay kirlenebilmektedir. Harf tuşları arasında ufak boşluklar olan klavyeler, aralarına giren ufak parçalar ya da oluşan tozlar neticesinde birer mikrop yuvası haline de gelebiliyor. Bu yüzden klavyelerimizi temiz tutmak, sadece onları daha uzun vadeli kullanmamızı sağlamakla kalmayıp; daha sağlıklı bir araç kullanmamıza da sağlamaktadır. Mikroptan arınmış bir klavye, hiç şüphesiz sağlığımız için en ideal olandır.

KLAVYE NASIL TEMİZLENİR?

Bilindiği üzere bilgisayar çeşitleri masaüstü ve dizüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Durum böyle olunca klavye nasıl temizlenir sorusunun yanıtı da iki farklı klavyeye göre şekil alır. Sizler için hazırladığımız haberimizde klavye temizliği hakkında bilgi verirken laptop masaüstü bilgisayar klavyesi temizleme hakkında da merak edilen detaylara yer verdik. İşte klavye temizleme yolları!

KLAVYE TEMİZLİĞİ HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Klavye temizliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, temizlik sırasında kimyasal maddelerden uzak durulması gerektiğidir. Aseton, kolonya vb. maddeler klavyenize zarar verip renk atması durumlarının oluşmasına neden olabilir.

Elektronik marketlerde satılan elektronik cihaz temizleme kitleri işinize yarayacaktır. Temizleme sırasında kullanacağız bez de önemli olup, klavye yüzeyine zarar verebilecek bez tercihlerinden mutlaka kaçının. En ideal bez seçimi şüphesiz mikrofiber bezler olacaktır.

MASAÜSTÜ BİLGİSAYARDA KLAVYE NASIL TEMİZLENİR?

Klavyenizin bilgisayarla olan bağlantısını çıkarın. Daha sonra, altında kağıt olan düz bir zemin üzerine klavyenizi yerleştirin. Klavyenizi ters çevirerek yavaşça vurun ya da sallayın. Tuşlara yakın yüzeydeki tozlar pratik bir şekilde dökülecektir.

Elektrik süpürgesi kullanımı da klavye temizleme konusunda yardımcı bir unsurdur. Elektrik süpürgesini en düşük seviyede çalıştırarak klavyenizin üzerinde yavaşça gezdirin. Böylelikle tozlar çekilecektir.

Yüzeysel anlamda temizlenmesine rağmen tuşlar arasındaki tozlar için de kulak çubuğundan yararlanabilirsiniz.

En son ve kapsamlı çare ise, klavyenizi köşelerindeki vidaları sökerek temizlemenizdir. Bu işlem sırasında tuş takımlarını da teker teker çıkaracağınız ve temizleyeceğiniz düşünüldüğünde, en kapsamlı ama son çare olarak olacaktır. Bu işlemi son derece titizlikle ve ustalıkla yapmanız gerekmektedir. Zira, yaptığınız yanlış bir hata klavyenizde aksamalara sebep olabilir.

LAPTOP KLAVYE NASIL TEMİZLENİR?

Laptop klavyesini temizlemek için de yukarıda saydığımız benzer yolları izlemeniz gerekmektedir.

Bunun yanında, yüzey temizleme suyunu elinizde olan mikrofiber beze sıkıp, çok bastırmadan klavye yüzeyini temizleyebilirsiniz. Bu yöntem masaüstü klavye temizlemede de geçerlidir.

Arada kalan kırıntı, toz ve çeşitli kirletici unsurların giderilmesi için kulak çubuğuna başvurabilirsiniz.