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toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?

Birden fazla kişiye mesaj göndermeyi sağlayan toplu mesaj özelliği, ’ın en çok sevilen ve kullanılan özelliklerinden birisidir. Kutlama, tebrik ve bayramlarda sıklıkla kullandığımız gönderme özelliği, çok basit bir şekilde yapılabilmektedir. Sizler için derlediğimiz haberimizde WhatsApp toplu mesaj gönderme özelliğine değindik. İşte WhatsApp toplu mesaj gönderme yöntemi…

Giriş Tarihi: 29.9.2018 16:03
WhatsApp toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan , yapısında birden çok özelliği barındırmaktadır. Bu özellikler arasında bir özellik var ki, sıklıkla tercih edilmektedir. Bu da, WhatsApp'ın toplu mesaj gönderme özelliğidir. gönderme özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişiye aynı anda gönderebilirsiniz. Peki, WhatsApp toplu mesaj nasıl gönderilir? İşte ayrıntılar

Toplu Mesaj Listesi Oluşturma

  1. WhatsApp'ı açın.
  2. Sohbetler ekranının üstündeki Toplu Mesaj Listesi tuşuna dokunun.
  3. Toplu Mesaj Listesi ekranının aşağısındaki Yeni Liste'ye dokunun.
  4. Kişi isimlerini yazarak veya (+) tuşuna basarak kişi listenizden kişileri seçin.
  5. Oluştur'a dokunun.

Bu, yeni bir toplu mesaj listesi oluşturacaktır. Toplu Mesaj listesine mesaj gönderdiğiniz zaman, mesajınız listedeki telefon rehberlerinde kayıtlı olduğunuz herkese gönderilir. Alıcılar, mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Cevapladıklarında, mesajlar Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür; yolladıkları mesaj Toplu Listedeki diğer kişilere iletilmez.

Toplu Mesaj Listesini Düzenleme

  1. Toplu Mesaj Listelerini'ni açın.
  2. Düzenlemek istediğiniz listedeki (i) tuşuna dokunun.
  3. Bilgi ekranından:
    • Toplu Mesaj Listesinin ismini değiştirebilirsiniz.
    • Listeyi düzenle...'ye dokunarak kişileri ekleyip çıkartabilirsiniz.

Toplu Mesaj Listesini Silme

  1. Sohbetler ekranının üstündeki Toplu Mesaj Listesi tuşuna dokunun.
  2. Silmek istediğiniz toplu mesaj listelerinin üzerinde parmağınızı sola doğru kaydırın.
  3. Sil'e dokunun.
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WhatsApp toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?
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