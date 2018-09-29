WhatsApp toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yapısında birden çok özelliği barındırmaktadır. Bu özellikler arasında bir özellik var ki, sıklıkla tercih edilmektedir. Bu da, WhatsApp'ın toplu mesaj gönderme özelliğidir. WhatsApp toplu mesaj gönderme özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişiye aynı anda gönderebilirsiniz. Peki, WhatsApp toplu mesaj nasıl gönderilir? İşte ayrıntılar
Bu, yeni bir toplu mesaj listesi oluşturacaktır. Toplu Mesaj listesine mesaj gönderdiğiniz zaman, mesajınız listedeki telefon rehberlerinde kayıtlı olduğunuz herkese gönderilir. Alıcılar, mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Cevapladıklarında, mesajlar Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür; yolladıkları mesaj Toplu Listedeki diğer kişilere iletilmez.