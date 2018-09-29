WhatsApp toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yapısında birden çok özelliği barındırmaktadır. Bu özellikler arasında bir özellik var ki, sıklıkla tercih edilmektedir. Bu da, WhatsApp'ın toplu mesaj gönderme özelliğidir. WhatsApp toplu mesaj gönderme özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişiye aynı anda gönderebilirsiniz. Peki, WhatsApp toplu mesaj nasıl gönderilir? İşte ayrıntılar

Toplu Mesaj Listesi Oluşturma

WhatsApp'ı açın. Sohbetler ekranının üstündeki Toplu Mesaj Listesi tuşuna dokunun. Toplu Mesaj Listesi ekranının aşağısındaki Yeni Liste'ye dokunun. Kişi isimlerini yazarak veya (+) tuşuna basarak kişi listenizden kişileri seçin. Oluştur'a dokunun.

Bu, yeni bir toplu mesaj listesi oluşturacaktır. Toplu Mesaj listesine mesaj gönderdiğiniz zaman, mesajınız listedeki telefon rehberlerinde kayıtlı olduğunuz herkese gönderilir. Alıcılar, mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Cevapladıklarında, mesajlar Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür; yolladıkları mesaj Toplu Listedeki diğer kişilere iletilmez.

Toplu Mesaj Listesini Düzenleme

Toplu Mesaj Listelerini'ni açın. Düzenlemek istediğiniz listedeki (i) tuşuna dokunun. Bilgi ekranından: Toplu Mesaj Listesinin ismini değiştirebilirsiniz.

Listeyi düzenle...'ye dokunarak kişileri ekleyip çıkartabilirsiniz.

Toplu Mesaj Listesini Silme

Sohbetler ekranının üstündeki Toplu Mesaj Listesi tuşuna dokunun. Silmek istediğiniz toplu mesaj listelerinin üzerinde parmağınızı sola doğru kaydırın. Sil'e dokunun.