Whatsapp’ta yeni grup oluşturma!  Yeni grup nasıl oluşturulur?

Whatsapp, son zamanların en popüler anlık mesajlaşma uygulaması. Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından birbirinden muhteşem özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu özellikler sayesinde ise kullanım sayısını giderek arttırıyor. Yeni grup oluşturma da bunlardan bir tanesi. Kullanıcılar yeni grup açarak istedikleri tüm kişileri dâhil edebiliyor. Böylece ister iş ortamında ister aile ortamında toplu halde konuşma fırsatına sahip oluyor.

GRUP AYARLARINA YENİ ÖZELLİK

Whatsapp'ın yaptığı son güncellemenin ardından grup konuşmalarında yöneticinin yetkileri de büyüdü. Grup yöneticisi grup ayarları üzerinden 'sadece yöneticiler' seçeneğini işaretleyerek yönetici olmayanların konuşmalarını engelleyebiliyor.

WHATSAPP'TA YENİ GRUP NASIL OLUŞTURULUR?

Whatsapp'ta yeni bir grup açmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

Grup oluşturmak için:

WhatsApp'daki SOHBETLER bölümüne gidiniz.

Menü'ye dokunun > Yeni grup seçeneğine tıklayın.

Gruba eklenecek kişileri arayın veya seçin. Ardından yeşil ok'a dokunun.

Daha sonra grup adını girin.

Grup adı sınırı 25 karakterdir.

Emoji'ye basarak, konuya emoji ekleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak, bir grup simgesi eklemek için Kamera simgesine dokunun ve Kamera, Galeri veya Web'de Ara'dan bir görüntü seçin. Ayarlandıktan sonra, grup simgesi SOHBETLER sekmesindeki grubun yanında görünür.

İşiniz bittiğinde yeşil ok'a dokunun.