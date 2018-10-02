Facebook hesabı nasıl kapatılır? Facebook hesabını kalıcı ve geçici kapatma!

Facebook, hesabını kapatma ile silme arasında farklar vardır. Hesabınızı kapatırsanız, bir nevi dondurmuş olursunuz. Bu durumda daha sonra geri gelip açabilirsiniz. Dondurulan Facebook hesaplarını geri açmak için siteye giriş yapman gerekmektedir. Ancak Facebook hesabı silme çok daha farklıdır ve geri dönüşü yoktur. Hesabınızı kapattığınız zaman bir daha üyeliğinize ulaşamazsınız.
Facebook hesabını silmeden önce uygulamaları silmeniz gerekmektedir. Uygulama ayarlarını açtıktan hemen sonra tüm uygulamaların yanlarında bulunan 'X' ile kaldırıyoruz. Eğer ki bunu yapmazsanız hesabınız kapanmıyor. Bunun sebebi ise hesabınızın silinmesinin ardından 2 hafta boyunca Facebook hesaplarda herhangi bir hareketlilik istemiyor.
Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra 'Hesabımı Sil' butonuna basarak Facebook hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra pop- up penceresinden şifrenizi ve güvenlik kodunuzun girilmesi isteniyor. Bunu da gerçekleştirdikten sonra 2 hafta boyunca Facebook hesabınıza giriş yapmamanız durumunda Facebook'unuz kalıcı olarak siliniyor.