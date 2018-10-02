WhatsApp mavi tik nasıl kapatılır?

Whatsapp şuan da aktif uygulamalar arasında dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Tüm dünyada popülerliğini günden güne arttıran Whatsapp ülkemizde de olduk��a yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Akıllı telefonu olan hemen herkesin kullandığı Whatsapp uygulamasında gelen mesajları okuduğunuza dair karşı tarafa 'okundu bilgisi' anlamına gelen bir mavi tik seçeneği mevcuttur. Eğer siz de karşı taraftan gelen mesajların okuduğunuzu belli etmek istemiyorsanız, derlediğimiz bu haber ile mavi tik seçeneğini nasıl kapatabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Whatsapp'ta mavi tik seçeneği nasıl kapatılır?

Whatsapp'ta göndermiş olduğunuz mesajların okunup okunmadığını öğrenebiliyorsunuz. Bu sistem size gelen mesajlarda da geçerli. Peki Whatsapp'ta mavi tik seçeneği nasıl kapatılır? Whatsapp'ta okundu bilgisi nasıl kapatılır?

Adım 1: Telefonunuzdan Whatsapp uygulamasını açarak ayarlar bölümüne girin.

Adım 2: Ayarlar bölümündeki hesap kısmına tıkladığınız zaman karşınıza gizlilik, ödeme bilgisi, numara değiştir, hesabımı sil gibi seçenekler çıkacak. Bu seçenekler arasında bulunan gizlilik kısmına tıklamanız gerekiyor.

Adım 3: 3. Adım da ise Gizlilik bölümünde yer alan 'Okundu Bilgisi' seçeneğini kapatabilirsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra 'Okundu Bilgisi' karşı tarafa iletilmeyecek. Aynı şekilde siz de karşı tarafından mesajlarınızı okuyup okumadığını göremeyeceksiniz.

Whatsapp'ta son görülme nasıl kapatılır?

Bir diğer merak konusu olan konuda Whatsapp'ta son görülme nasıl kapanır? Sorusudur. Sizler için Whatsapp'ta son görülme nasıl kapanır? Sorunun yanıtını hazırladık.

Adım 1: Yine aynı şekilde Whatsapp uygulamasını telefonunuzdan açınız.

Adım 2: Ayarlar bölümünden hesap kısmına tıklamanız gerekmektedir.

Adım 3: Hesap kısmında bulunan gizlilik kısmına tıklayınız.

Adım 4: Bu bölümde en üstte bulunan Son görülme kısmını açarak, Whatsapp'a son girme tarihinizi kimlerin görüp kimlerin görmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.