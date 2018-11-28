İphone 7 ve İphone 8 arasındaki farklar nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her yıl yeni telefonlar piyasaya sürülüyor. En çok tercih edilen telefonlar arasında iphone 7 ve 8 seçenekleri bulunuyor. İkisi arasında kararsız kalan kişiler ilk olarak telefonun fiyatı ve özellikleri arasında karşılaştırmalar yapıyorlar. İphone 7 ve İphone 8 arasındaki farkları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

İPHONE 7 VE 8 ARASINDAKİ FARKLAR

İPHONE 7 ÖZELLİKLERİ

İşletim sistemi: iOS 10

Boyutlar: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm / 138 gr ağırlık

Ekran: 4.7-inç 750 x 1334 LED-backlit IPS LCD ekran / %65.6 ekran-gövde oranı

İşlemci: Apple A10 Fusion (4 çekirekli)

RAM: 2GB

Depolama alanı: 32/128/256 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, OIS, 4K video kayıt,

Ön Kamera: 7 MP, f/2.2

İPHONE 8 ÖZELLİKLERİ

şletim sistemi: iOS 11

Boyutlar: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm / 174 gr ağırlık

Ekran: 5.8-inç 1125 x 2436 OLED ekran / %81.23 ekran-gövde oranı

İşlemci: Apple A11 Bionic

Grafik işlemci: Apple M11

Depolama alanı: 64GB / 256 GB

Arka Kamera: Çift kamera 12-megapiksel f/1.8 ve f/2.4, 2x optik zum OIS, 60 fps 4K video kayıt, Portre Modu

Ön Kamera: 7-megapiksel f/1.7