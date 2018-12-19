Volkswagen yeni otomobili Volkswagen ID'nin fotoğraflarını yayınladı! İşte Volkswagen ID hakkındaki detaylar...

Geçtiğimiz Cuma günü, Volkswagen'in ağır kamuflajlı ID prototipinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Alman firma, çekilen görüntülerin Güney Afrika'da devam eden testlere ait olduğunu doğruladı ve ilk EV modelinin resmi görsellerini paylaştı.