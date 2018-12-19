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yeni otomobili Volkswagen 'nin fotoğraflarını yayınladı! İşte hakkındaki detaylar...

Alman devi 'in adı son günlerde sıklıkla anılır oldu. Yeni Passat ve Golf'le ilgili bir takım gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte Alman basını tarafından Volkswagen'in Avrupa ve 'da 6,700 adet yeni veya kullanılmış test aracı sattığı bildirildi. Şimdi ise Volkswagen yeni aracı ile tekrar gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:46
Volkswagen yeni otomobili Volkswagen ID'nin fotoğraflarını yayınladı! İşte Volkswagen ID hakkındaki detaylar...

Geçtiğimiz Cuma günü, 'in ağır kamuflajlı prototipinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Alman firma, çekilen görüntülerin 'da devam eden testlere ait olduğunu doğruladı ve ilk EV modelinin resmi görsellerini paylaştı.

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Volkswagen yeni otomobili Volkswagen ID'nin fotoğraflarını yayınladı! İşte Volkswagen ID hakkındaki detaylar...
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