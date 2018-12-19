Volkswagen yeni otomobili Volkswagen ID'nin fotoğraflarını yayınladı! İşte Volkswagen ID hakkındaki detaylar...

Alman otomotiv devi Volkswagen'in adı son günlerde sıklıkla anılır oldu. Yeni Passat ve Golf'le ilgili bir takım gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte Alman basını tarafından Volkswagen'in Avrupa ve Kuzey Amerika'da 6,700 adet yeni veya kullanılmış test aracı sattığı bildirildi. Şimdi ise Volkswagen yeni aracı ID ile tekrar gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:17Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:46
Geçtiğimiz Cuma günü, Volkswagen'in ağır kamuflajlı ID prototipinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Alman firma, çekilen görüntülerin Güney Afrika'da devam eden testlere ait olduğunu doğruladı ve ilk EV modelinin resmi görsellerini paylaştı.