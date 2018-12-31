Delikli telefon ekranı nedir?

Akıllı telefonlar piyasaya sürüldüğünden bu yana galiba en çok tartışılan ve beğenilmeyen modeller çentikli ekrana sahip olanlar oldu. Bu modellerde başı çeken Apple İphone X ise Apple fanlarından fazlasıyla tepki almış ve beğenilmemişti. Zaman ilerledikçe çentiklerde küçülmeye başladı ve kullanıcılar alışmaya başladı. Çentikte geline son nokta ise beğenilen bir tasarım olan ve ilk olarak Oppo Find 9' da gördüğümüz su damlası tasarımı kullanıcıların ateşini biraz olsun söndürmeye yaradı. Her gün farklı bir tasarım gördüğümüz şu günlerde ise gelinen son nokta olarak delikli ekran tasarımı diyebiliriz.

Piyasaya yeni sürülen Honor View 20, Huawei Nova 4 ve Samsung A8S gibi modellerde gördüğümüz delikli tasarım kocaman bir çentik yerine küçük bir delik ile ekranı hem daha işlevsel hem de göze daha hoş gelir bir hale getirebiliyor. Şuan ki teknoloji bize bu imkanı sağlamıyor olsa bile belki de ilerleyen günlerde ekranda herhangi bir delik yahut çentik olmadan ekran piksellerinden fotoğraf çekmemiz mümkün olacak. Gelecek yıllarda daha güzel tasarımlara sahip olabilmemiz için şimdilik delikli yahut çentikli telefonlara kendimizi az da olsa alıştırmalıyız. Sonuç olarak bundan bir kaç sene öncesine kadar delikli ekran bir kenarda dursun %60 ekran kasa oranına sahip telefonlar kullanıyorduk. Şuan gelinen nokta her ne kadar beğenilmemiş olsa da bunu bir basamak olarak görüp daha kaliteli ve göze hoş tasarımları beklememiz gerek. 2019 yılının ekran tasarım dili delikli ekran olacak gibi görünüyor.

Her zaman müşteri odaklı olmayan firmalar bakalım önümüzde ki günlerde ne gibi teknolojilerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Teknoloji dünyasında merak edilen konulardan birisi ise genelde birbirlerine karşı olan Apple ve Samsung bu tasarım dilini paylaşacak mı? Yoksa Samsung çentikli taraıma hayır derken bu tasarımı kullanan Apple bu sefer Samsung'un başlattığı bu tasarıma ortak olacak mı?