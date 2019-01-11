Huawei P Smart 2019 Türkiye fiyatı ve özellikleri

İstanbul'da yeni bir basın etkinliği gerçekleştiren Huawei Türkiye, şirketin orta segmentteki en popüler modellerinden biri olan P Smart 2019'ü Türkiye'deki müşterileri için resmi olarak tanıttı. Cihazın Türkiye lansmanının gerçekleşmesi ile birlikte fazlasıyla merak edilen Türkiye fiyatı da açıklığa kavuşmuş oldu.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Huawei Dewdrop Display olarak adlandırılan su damlası çentikli tasarımı ile yüksek bir ekran/gövde oranı sunan P Smart 2019, çift arka kameraya sahip. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıkıyor.

Huawei P Smart 2019 özellikleri şu şekilde:

-6.21 inç 19.5:9 (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran

-Huawei Kirin 710 işlemci

-3GB RAM, 64GB depolama

-13MP+2MP çift arka kamera

-8MP ön kamera

-Android 9 Pie işletim sistemi

-3.400mAh batarya

TÜRKİYE FİYATI

Gece yarısı siyahı, aurora mavisi ve turkuaz mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği olan Huawei P Smart 2019'un Türkiye fiyatı ise 2399 TL. (Webtekno)