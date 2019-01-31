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'e telefondan girenlere önemli uyarı

Dünyanın en çok tercih edilen e-posta servislerinden biri olan , yeni arayüzüyle çok yakında kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gmail'e ister cihazlardan ister iPhone'lardan girin, yepyeni yüzünü görmek üzeresiniz. yeni Gmail nasıl görünüyor, ne gibi değişikler var?

Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:33
Gmail'e telefondan girenlere önemli uyarı

Gmail'in yeni arayüzü tamamlandı ve kullanıcılara sunulmaya başladı. Halen yeni tasarımı göremiyorsanız bir süre daha beklemeniz gerekecek; zira kademeli olarak Gmail'in yeni yüzü herkesin kullanımına sunulacak. Daha çok mobil arayüzde değişiklik yapıldığından Android veya iOS platformunu kullanan hangi cihaz olursa olsun bu değişikliği görebilecek.

Peki Gmail'in yeni yüzü nasıl? Google tüm hizmetlerinde parlak beyaz ağırlıklı materyal tasarım kullanıyor. Bu durumun cihazların pil ömrüne ne denli tesiri olacağını ise zamanla göreceğiz.

Tasarıma bakıldığında daha çok materyal bir geçiş yapıldığı görülüyor. Ancak beyaz renk ağırlığı yerini koruduğu gibi gelen e-postalar daha belirgin bir şekilde görülüyor. (Hürriyet)

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Gmail'e telefondan girenlere önemli uyarı
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