Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

Apple'ın patronu Tim Cook, doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti. Cook, kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı.