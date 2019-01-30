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  • Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

'de fiyatları artık... 'su açıkladı!

'su , dahil bazı ülkelerde fiyatlarının düşürüleceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 14:31
Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

, yüksek dediği fiyatlarını resmen aşağı çekmeye hazırlanıyor!

Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

Şirketin 29 Aralık'a kadar olan son üç aylık dönemi kapsayan bilançosuna göre satışlarından elde edilen kâr yüzde 15 düştü. Bu tabloyu gören ise fiyatları aşağı çekmeye hazırlanıyor.

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Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

'ın patronu , doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti. Cook, kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı.

Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

İndirimin ne zaman yapılacağı bilinmiyor: Bakın 'de fiyatları ne durumda?

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Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

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Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

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Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

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