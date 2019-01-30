Türkiye'de iPhone fiyatları artık... Apple CEO'su Tim Cook açıkladı!

Apple CEO'su Tim Cook, Türkiye dahil bazı ülkelerde iPhone fiyatlarının düşürüleceğini duyurdu. Apple, yüksek dediği iPhone fiyatlarını resmen aşağı çekmeye hazırlanıyor! Şirketin 29 Aralık'a kadar olan son üç aylık dönemi kapsayan bilançosuna göre iPhone satışlarından elde edilen kâr yüzde 15 düştü. Bu tabloyu gören Apple ise fiyatları aşağı çekmeye hazırlanıyor. Apple'ın patronu Tim Cook, doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti. Cook, kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı. İndirimin ne zaman yapılacağı bilinmiyor: Bakın Türkiye'de iPhone fiyatları ne durumda? iPhone XS 64 GB 9 bin 899 TL iPhone XS 128 GB 11 bin 199 TL iPhone XS 512 GB 13 bin 99 TL iPhone XS Max 64 GB 10 bin 799 TL