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İnstagram İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrilir? İnstagram'ı Türkçe yapma ve dil değiştirme ayarları burada

Popüler uygulamayı kullanan kişilerden bazıları son yapılan güncelleme ile birlikte Türkçe dil değiştirme ayarları hakkında bilgi araştırmaya başladı. Her geçen gün kendini yenilemeye devam eden 'ın yeni güncellemesi birçok kullanıcının hesabının dil ayarlarını otomatik olarak İngilizce'ye çevirdi. Hal böyle olunca da bu durum kullanıcıların tepkisini topladı. Bu nedenle de 'Instagram dil değiştirme nasıl yapılır' sorusu akıllara geldi. Peki, Instagram İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrilir? Türkçe yapma ve dil değiştirme ayarlarını hemen buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 09:31
İnstagram İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrilir? İnstagram'ı Türkçe yapma ve dil değiştirme ayarları burada

Türkiye ve dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi bir yeni güncellemeyi daha yayına aldı. Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından 'da yeniliklerin de ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Instagram'a dil değiştirme özelliği eklendi. Ancak bu özellik birçok kullanıcı da şaşkınlık yarattı. Güncellemenin gelmesi ile birlikte otomatik olarak dil ayarları değişen kişiler 'Instagram dil değiştirme nasıl yapılır' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Instagram Türkçe dil ayarı nasıl yapılır?

INSTAGRAM TÜRKÇE'YE NASIL ÇEVRİLİR?

Instagram'da yaşanan bu problemin ardından kullanıcılar hatayı düzeltmenin yollarını arıyor. İnstagram'ı Türkçe yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

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İnstagram İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrilir? İnstagram'ı Türkçe yapma ve dil değiştirme ayarları burada
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