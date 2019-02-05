Apple iPhone SE 2'yi çıkarmayı planlıyor! iPhone fiyatları ise...

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, hem düşen iPhone satışlarını artırmak hem de küçük ekranlı telefon arayanlara yönelik çözüm üretmek adına iPhone SE 2'yi çok yakında piyasaya sürecek. Tarihi belli olmamakla birlikte şirkete yakın kaynaklar iPhone SE 2 için çok beklemeyeceğimizi söylüyor.
Giriş Tarihi: 5.2.2019 09:50Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:10
Apple'a yakın kaynaklardan biri olan ThinkApple'ın iddiasına göre Apple yeni bir iPhoneSE modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. iPhone SE 2 adını taşıması kuvvetle muhtemel bu telefon, ilk modelde olduğu gibi küçük bir ekranla geliyor.