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2'yi çıkarmayı planlıyor! iPhone fiyatları ise...

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden , hem düşen satışlarını artırmak hem de küçük ekranlı telefon arayanlara yönelik çözüm üretmek adına iPhone 2'yi çok yakında piyasaya sürecek. Tarihi belli olmamakla birlikte şirkete yakın kaynaklar için çok beklemeyeceğimizi söylüyor.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:10
Apple iPhone SE 2'yi çıkarmayı planlıyor! iPhone fiyatları ise...

'a yakın kaynaklardan biri olan ThinkApple'ın iddiasına göre Apple yeni bir modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. adını taşıması kuvvetle muhtemel bu telefon, ilk modelde olduğu gibi küçük bir ekranla geliyor.

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Apple iPhone SE 2'yi çıkarmayı planlıyor! iPhone fiyatları ise...
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