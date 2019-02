PUBG nedir, nasıl oynanıyor?

PlayerUnknown's Battlegrounds kısaltmasıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Dünyada ve Türkiye'de yoğun bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, FPS oyun kategorisi içerisinde yer almaktadır. İlk çıktığı dönemde PC platformu için Steam üzerinden yayımlanan oyun, artık akıllı telefon ve tabletlerde oynanabiliyor.



PUBG NASIL OYNANIR?



PUBG'de asıl amaç hayatta kalmaktır ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için harekete geçmek gerekiyor. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler.Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.



Her maç oyuncular belirli bir rotada ilerleyen uçaklardan istedikleri zaman atlayarak paraşütle 8 x 8 kilometrelik geniş bir haritaya dağılırlar. Oyuncular haritaya indiklerinde oyuna bir etkisi olmayan kişisel kıyafet seçimleri dışında diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayacak hiçbir şeyi olmaz. Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 seviyeye sahiptir.. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha tehlikeli hâle getirir. Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar. Oyunda oyunculara 2 farklı görüş imkanı sunulur isteğe göre oyuncular birinci şahıs ve ya üçüncü şahıs nişancı modunda oynayabilirler. Oyun esnasında görüş perspektifini değiştirmek mümkündür.



Her birkaç dakikada bir harita rastgele bir bölgeye doğru küçülmeye başlar. Haritanın güvenli bölgesine gitmek için oyunculara belirli bir zaman verilir. Zamanında güvenli bölgeye varamayan oyuncular dışarıda kalan tehlikeli bölgeyi yavaşla saran mavi parlayan bir duvar ile karşılaşırlar.

Oyun boyunca kırmızı bölge adı verilen haritanın rastgele belirlenen bir kısmına bomba yağar. Oyuncular bu bombalardan kurtulabilmek için yapıların içine saklanır ve ya o bölgeden uzaklaşmaya çalışır.



Bir tam oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürer. Her oyun sonu oyuncular hayatta kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına, oyunculara verdiği hasara göre oyun içi para birimiyle ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme sadece oyunu kazanan oyuncular için değil, tüm oyuncular için geçerlidir. Bu oyun içi paralar oyunculara ücretsiz kasa alma imkanı sunar. Kasaların fiyatı her satın alıştan sonra katlanarak artar ve anahtar gerektiren etkinlik kasaları dışında kasaları açmak ücretsizdir içinden rastgele bir eşya çıkar. Kasalar açılmadan veya açılırsa içerisinden çıkan eşyalar Steam topluluk pazarında da satılabilir.

