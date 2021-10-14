Apple’dan dikkat çeken açıklama: iOS, Android’den daha güvenli

Sideloading, bir cihaza resmi uygulama mağazası dışında, web sitesi veya üçüncü taraf bir uygulama mağazası gibi yerlerden yazılım yüklemesi anlamına geliyor. Android'de sideloading yapılabiliyor. Apple ise farklı bir kaynaktan uygulama yüklemeye şiddetle karşı.
Cupertino merkezli şirket "Milyonlarca uygulama için güvenilir bir ekosistem oluşturma" isimli bir belge paylaştı. Apple yayınladığı raporda, zararlı yazılımların ve ortaya çıkan güvenlik, gizlilik tehditlerinin giderek daha yaygın hale geldiğini, bu durumun ağırlıklı olarak resmi uygulama mağazası dışında uygulama yüklemeye izin veren platformlarda yaşandığını belirtti.
Apple, Nokia'nın 2019 ve 2020 raporlarını kaynak olarak vererek, Android cihazlara iPhone'lardan tahmini olarak 15 ile 47 kat daha fazla zararlı yazılımın bulaştığını vurguladı.
Daha önce yapılan bir araştırmada, kötü amaçlı yazımların yüzde 98'inin Android cihazları hedeflediği belirtilmişti. Örneğin 2018'de Google Play Store dışında farklı bir kaynaktan uygulama yüklenen cihazların zararlı yazılımlardan etkilenme olasılığı, diğer cihazlara göre 8 kat daha fazlaydı.
Diğer yandan Apple, zararlı yazılımların iOS platformunda nadir olduğunu iddia etti ve yapılan saldırıların dar hedefli olduğunu vurguladı. Teknoloji devi bununla birlikte, iOS'un harici uygulama yüklemeyi desteklememesinden dolayı uzmanların, iOS'u Android'e kıyasla daha güvenli bulduğunu belirtti.
Apple'ın raporu, Android gibi diğer platformları etkileyen yaygın kötü amaçlı yazılım örneklerini içeriyor ve sideloading yani resmi mağaza harici uygulama yüklemeye karşı daha fazla argümanı ortaya koyuyor.