Apple’dan dikkat çeken açıklama: iOS, Android’den daha güvenli

Sideloading, bir cihaza resmi uygulama mağazası dışında, web sitesi veya üçüncü taraf bir uygulama mağazası gibi yerlerden yazılım yüklemesi anlamına geliyor. Android'de sideloading yapılabiliyor. Apple ise farklı bir kaynaktan uygulama yüklemeye şiddetle karşı.

Cupertino merkezli şirket "Milyonlarca uygulama için güvenilir bir ekosistem oluşturma" isimli bir belge paylaştı. Apple yayınladığı raporda, zararlı yazılımların ve ortaya çıkan güvenlik, gizlilik tehditlerinin giderek daha yaygın hale geldiğini, bu durumun ağırlıklı olarak resmi uygulama mağazası dışında uygulama yüklemeye izin veren platformlarda yaşandığını belirtti.