Samsung’ın yeni tableti tanıtıldı: İşte Galaxy Tab S6 Lite...

2020 yılında piyasaya sürülen Tab S6 Lite, 2022 yılında yenilendi. Bazı iyileştirmeler yapılsa da yine eski özelliklerini taşıyan tablet, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 720G yonga setiyle güçlendirildi. Samsung, daha önceki modelinde Exynos 9611 yonga setine sahipti.

Samsung Tab S6 Lite'nin bir diğer değişikliği ise yazılım tarafından gerçekleşti. Önceki modelinde Android 10 ile piyasaya sürülen bu tablet, yeni modelinde Android 12 ile tanıtıldı.