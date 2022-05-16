Samsung’ın yeni tableti tanıtıldı: İşte Galaxy Tab S6 Lite...

2020 yılında piyasaya sürülen Tab S6 Lite, 2022 yılında yenilendi. Bazı iyileştirmeler yapılsa da yine eski özelliklerini taşıyan tablet, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 720G yonga setiyle güçlendirildi. Samsung, daha önceki modelinde Exynos 9611 yonga setine sahipti.
Samsung Tab S6 Lite'nin bir diğer değişikliği ise yazılım tarafından gerçekleşti. Önceki modelinde Android 10 ile piyasaya sürülen bu tablet, yeni modelinde Android 12 ile tanıtıldı.
Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile satılan Samsung, güncelleme politikasında bir değişiklik yapmazsa bu modelini Android 16 güncellemesine kadar taşıyabilecek.
Neyse ki 2022 model Tab S6 Lite, yazılım tarafında daha şanslı. Samsung'un uygun fiyatlı yeni tableti, kutudan direkt olarak Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile çıkıyor. Eğer Samsung güncelleme politikasında değişiklik yapmazsa 2022 model S6 Lite, Android 16 güncellemesine kadar alabilecek.
İşte Samsung GalaxyTab S6 Lite teknik özellikleri
Ekran: 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 10.4 inç TFT LCD
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Arka Kamera: 8 Megapiksel
Ön Kamera: 5 Megapiksel
Batarya: 7.040 mAh