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Giriş Tarihi: 16.5.2022 15:31

Samsung’ın yeni tableti tanıtıldı: İşte Galaxy Tab S6 Lite...

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Samsung’ın yeni tableti tanıtıldı: İşte Galaxy Tab S6 Lite...

Samsung, Galaxy Tab S6’nın yeni versiyonu olan cep dostu Galaxy Tab S6 Lite’ı tanıttı. İşte 2022 model tabletin özellikleri…

2020 yılında piyasaya sürülen Tab S6 Lite, 2022 yılında yenilendi. Bazı iyileştirmeler yapılsa da yine eski özelliklerini taşıyan tablet, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 720G yonga setiyle güçlendirildi. Samsung, daha önceki modelinde Exynos 9611 yonga setine sahipti.

Samsung Tab S6 Lite'nin bir diğer değişikliği ise yazılım tarafından gerçekleşti. Önceki modelinde Android 10 ile piyasaya sürülen bu tablet, yeni modelinde Android 12 ile tanıtıldı.

Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile satılan Samsung, güncelleme politikasında bir değişiklik yapmazsa bu modelini Android 16 güncellemesine kadar taşıyabilecek.

Neyse ki 2022 model Tab S6 Lite, yazılım tarafında daha şanslı. Samsung'un uygun fiyatlı yeni tableti, kutudan direkt olarak Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile çıkıyor. Eğer Samsung güncelleme politikasında değişiklik yapmazsa 2022 model S6 Lite, Android 16 güncellemesine kadar alabilecek.

İşte Samsung GalaxyTab S6 Lite teknik özellikleri

Ekran: 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 10.4 inç TFT LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 8 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

Batarya: 7.040 mAh

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Samsung’ın yeni tableti tanıtıldı: İşte Galaxy Tab S6 Lite...
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