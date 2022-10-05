Honor 70 5G, Türkiye’de! İşte özellikleri ve fiyatı

Türkiye pazarında ön satışa çıkartılan telefon, Solo Cut modu özelliğiyle kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydetmesine olanak sağlıyor. Çektiğiniz kalabalık videolarda tek ya da birden fazla kişiye odaklanıp, aynı anda o kısımdan farklı bir video çekilmesine de olanak sağlayan bu özellik içerik üreticilerine yeni bir pencere açıyor.

Honor 70, 6.67 inç'lik OLED kavisli ekrana sahip, 178 gram ağırlığında. 8 GB Ram ve 128 GB'lik depolama alanı var. Honor 70, makro kamera olarak da kullanılabiliyor. 4.800 mAh'lık pili var, 66W SuperCharge teknolojisine sahip. 7-13 Ekim tarihleri arasında 12.999 TL'den ön satışa sunulacak. 14 Ekim tarihi itibariyle ise satışa çıkarılacak.