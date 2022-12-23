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Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:49

Çiftçiler cep telefonlarıyla tarlalarını sulayabilecekler

Devlet Su İşleri (DSİ) İmamoğlu sulamaları kapsamında 33 bin 330 dekar arazide Adana’da bir ilk olan Otomasyonlu Sulama Sistemini hayata geçiriyor. Adana ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çiftçiler cep telefonlarıyla tarlalarını sulayabilecekler

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İmamoğlu Sulamaları kapsamında sulamaya açılacak olan 33 bin 330 dekar tarımsal arazi için Adana'da bir ilk olan "İmamoğlu Sulamaları Otomasyon İşleri Yapımı" projemizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda; 2 bin 240 çiftçinin faydalanabileceği tarımsal sulama üniteleri kurulmaktadır. Aynı şekilde, sulama sahasında söz konusu hidrantlara (su dağıtım yapılarına) yeterli miktarda; haberleşme istasyonları, gözlem/ölçüm istasyonları ve yapay zeka destekli yönetim cihazları entegre edilmektedir" denildi.

Projenin sensör tabanlı ve otonom su yönetim sistemine sahip ilk alan olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Kurulan sistemle; çiftçilerin tarlalarının yanına gitmek zorunda olmadan, diledikleri zaman, diledikleri yerden, cep telefonlarından sisteme giriş yaparak, arazilerini sulayabilecekler veya sulamayı sonlandırabilecekler. Ayrıca sistem sayesinde tarlanın nem oranını, hava sıcaklığını ya da yağmurun yağma ihtimalini gerçek ve anlık veriye dayalı olarak takip edebilecektir. İmamoğlu Sulamaları kapsamında hayata geçirmekte olduğumuz otomasyonlu sulama sistemi sayesinde, açık sulama (vahşi sulama) sistemlerine göre ciddi su tasarrufu sağlamak mümkün olabilecektir. Hayata geçirmekte olduğumuz projelerle hedefimiz; 'Türkiye Yüzyılında suda sıfır israftır."

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Çiftçiler cep telefonlarıyla tarlalarını sulayabilecekler
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