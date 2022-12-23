Çiftçiler cep telefonlarıyla tarlalarını sulayabilecekler

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İmamoğlu Sulamaları kapsamında sulamaya açılacak olan 33 bin 330 dekar tarımsal arazi için Adana'da bir ilk olan "İmamoğlu Sulamaları Otomasyon İşleri Yapımı" projemizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda; 2 bin 240 çiftçinin faydalanabileceği tarımsal sulama üniteleri kurulmaktadır. Aynı şekilde, sulama sahasında söz konusu hidrantlara (su dağıtım yapılarına) yeterli miktarda; haberleşme istasyonları, gözlem/ölçüm istasyonları ve yapay zeka destekli yönetim cihazları entegre edilmektedir" denildi.

Projenin sensör tabanlı ve otonom su yönetim sistemine sahip ilk alan olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Kurulan sistemle; çiftçilerin tarlalarının yanına gitmek zorunda olmadan, diledikleri zaman, diledikleri yerden, cep telefonlarından sisteme giriş yaparak, arazilerini sulayabilecekler veya sulamayı sonlandırabilecekler. Ayrıca sistem sayesinde tarlanın nem oranını, hava sıcaklığını ya da yağmurun yağma ihtimalini gerçek ve anlık veriye dayalı olarak takip edebilecektir. İmamoğlu Sulamaları kapsamında hayata geçirmekte olduğumuz otomasyonlu sulama sistemi sayesinde, açık sulama (vahşi sulama) sistemlerine göre ciddi su tasarrufu sağlamak mümkün olabilecektir. Hayata geçirmekte olduğumuz projelerle hedefimiz; 'Türkiye Yüzyılında suda sıfır israftır."