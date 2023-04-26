Teknofest 2023 öncesi renkli gösteri uçuşları yapıldı

Teknofest 2023 öncesi heyecan fırtınası sürüyor. Teknofest 2023'e katılacak olan Kızılelma ve Bayraktar Akıncı dün festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'na inmiş ve gün boyu gösteri uçuşları sürmüştü. Gösteriler bugün de renkli uçuşlarla devam etti. Eşsiz anlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Gökyüzü uçakların şovları ile rengarenk oldu. O anlardan etkilenen vatandaşlar, hissettiklerini ve düşüncelerini SABAH'a aktardı.

"HEPSİ BİZİM İÇİN BİRER GURUR"

Bakırköy sahilde gösteri uçuşlarından etkilendiğini dile getiren Murat Ayyıldız, şöyle konuştu: "21 yaşında bir genç olarak hayatım boyunca her zaman coşkulu kutlamaları çok sevdim. Bayramlarımızda, teknofest gibi etkinliklerde milli duygularımızı kabartan gösterileri daha fazla görmeyi iple çekiyorum. Gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve usta pilotlarımıza çok teşekkür ederim. Hepsi bizim birer gurur" dedi.

"GÖĞSÜM KABARARAK SEYREDİYORUM"

Renkli gösteri uçuşlarını Ataköy sahilden takip eden Ahmet İkiz (29) ise duygularını şu cümlelerle ifade etti: "29 yaşında bir Türk genci olarak son yıllarda güzel ülkemin ürettiği muhteşem eserlerle yapılan kutlamaları büyük bir gururla göğsüm kabararak seyrediyorum. Teknofestin düzenlediği bu denli mükemmel organizasyonların bizlere yaşattığı gurur ve sevinci her bayramda görmek en büyük arzumdur. Büyük Türk pilotlarına ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

"TEKNOFEST GENÇLERİNİN TEKNOLOJİK ÜRETİMLERİNİ TANITMALARI BÜYÜK ŞANS"

Yaşadığı duygulardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Ebru Özdemir (40): "Hayatım boyunca çoşkulu kutlamaları çok sevdim. Milli birlik ve beraberlik duygularının yükseldiği, insanların kaynaştığı teknofest gibi etkinlikleri daha çok görmek istiyorum . Günlük hayatımızda kıllandığımız teknolojiyi ileride çok daha fazla kullanacağımız kesin. Genç nüfusun teknoloji adına yaptığı atılımlar da son derece mutluluk vericidir. Bu anlamda teknofest gençlerinin teknolojik üretimlerini tanıtmaları için büyük şanstır. Gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, bize coşku dolu duygular yaşatan pilotlarımıza çok teşekkür ederim. Hepsi bizim birer gururumuzdur" dedi.