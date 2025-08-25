Yayladaki bulut şehirdeki ışık Huawei Pura 80 kamerasıyla tabloya dönüşüyor

Hemşin yaylalarına ulaşana kadar geçen iki gün boyunca, HUAWEI Pura 80 Ultra amiral gemisi telefonun sunduğu üstün kamera yetenekleri, yapay zeka destekli özellikleri ve sıra dışı ses teknolojileri sayesinde unutulmaz anları ölümsüzleştirdik.

İstanbul'da güneşle başlayan yolculuğumuz Doğu Karadeniz yaylalarına kadar uzanırken, elektrikli araçla 2 gün boyunca süren yolculuğun ilk durağı Osmancık Çorum arasında uzanan ayçiçeği tarlaları oldu. Çorum yolundaki uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları, HUAWEI Pura 80 Ultra'nın 1 inçlik Ultra Aydınlatma HDR Kamerası ve Yapay Zeka (AI) Sinematik Motor desteğiyle adeta bir tabloya dönüştü. Telefonun AI Scene Optimization özelliği, sahneyi otomatik olarak analiz ederek renk doygunluğunu ve kontrastı en ideal seviyeye getirdi. Dik güneş altında bile 16EV dinamik aralık sayesinde hiçbir detay kaybolmadı. Ultra Chroma Kamera'nın renk doğruluğu, sarı tonların canlılığını ve gökyüzünün mavisini olduğu gibi yansıttı.

HAREKETLİ GÖRÜNTÜLERE AI DESTEĞİ

İstanbul'da martılar, yol boyunca eşsiz doğa güzellikleri anlık hareketli görüntülere yapay zeka desteği geliyor. Pura 80 Ultra ve Pura 80 Pro ile tüm seride başarılı video ve fotoğraf teknolojisi yapay zeka ile destekleniyor. Bu sayede kullanılan cihazların elde ettiği video ve fotoğraf sonuçları son derece ilgi çekici hale geliyor.

Ayrıca, AI Motion Sensing özelliği sayesinde rüzgarda dalgalanan ayçiçeklerinin hareketlerini ultra net bir şekilde yakaladık. Deklanşöre basmadan önce ve sonraki 1,5 saniyelik hareketi kaydeden Hareketli Görüntüler (Moving Pictures) modu, en doğru kareyi seçmemize olanak tanıyor. Çektiğiniz görüntülerden en iyisini rahatlıkla seçebiliyorsunuz.

GECE KARANLIĞINDA ÇAKAL YAVRULARI

Yapay zeka teknolojisi sadece şehirde hareketli görüntülerde değil, köyün zifiri karanlığında aracın farlarının ışığında daha net görüntüler elde etmemizi sağladı. Hemşin'e vardığımızda gece karanlığı bizi karşıladı. Köy yolunun kenarında beliren çakal yavrularını görüntülemek için telefonu elimize aldık. AI Night Mode, ortam ışığını gerçek zamanlı olarak analiz ederek görüntüyü otomatik olarak dengeleyip parlaklık seviyesini optimize etti. 1 inçlik RYYB sensör, düşük ışıkta bile yüzde 120 daha fazla ışık emilimi sağlayarak net ve parlak fotoğraflar çekmemizi sağladı. Ayrıca, AI Noise Reduction algoritması, gece çekimlerinde oluşan dijital kumlanmayı (noise) büyük ölçüde azaltarak, hayvanların tüylerindeki en ince detayları bile ortaya çıkardı. Huawei Pura 80 Ultra Renkleri Prestij Altın⁠ ve Altın Detaylı Siyah olarak tüketiciye sunulurken, Pura 80 Pro Renkleri ise Parlak Kırmızı, Parlak Beyaz ve Parlak Siyah olarak vitrinlerde olması bekleniyor.

Ahırda düşük ışıkta portre modu

Köydeki ahırda, düşük ışık altında ineğini sağan Emine anne'nin görüntülerini yakaladık. AI Portrait Mode, yüz hatlarını ve arka planı otomatik olarak analiz ederek doğal bir bokeh efekti uyguladı. Ultra Aydınlatma Makro Telefoto Kamera, 5 cm'ye kadar yakınlaşarak ahırın atmosferini ve Emine anne'nin yüz ifadesini büyüleyici bir şekilde kaydetti. AI Skin Retouching özelliği, portrelerde cilt tonlarını doğal bir şekilde iyileştirirken, **AI Shadow Recoverykaranlık alanlardaki detayları geri getirdi.

Gürültüsüz kayıtlar doğanın ve şehrin gürültüsünü ortadan kaldırıyor

Yolculuk boyunca rüzgarlı ve gürültülü ortamlarda video çekimleri yaparken, AI Noise Cancellation özelliği sayesinde arka plan gürültüsü neredeyse tamamen yok oldu. Özellikle şelale yakınlarında yaptığımız video kayıtlarında, su sesi otomatik olarak filtrelenerek konuşmalar net bir şekilde kaydedildi. Ayrıca, köydeki dar alanlarda yaptığımız görüşmelerde AI Privacy Call (Gizlilik Çağrısı) özelliği devreye girdi. Telefon, ortam sesini analiz ederek ses sızıntısını minimuma indirdi ve karşı tarafın bizi net duymasını sağladı.

Dik gelen gün ışığı da düşük ışıkta da başarılı çekimler

Yolculuk sırasında ilk durak Çorum oldu. Çorum-Osmancık yolunda, saat öğlen güneşinin en dik açıda olduğu anlarda altın sarısı ayçiçeği tarlalarını fotoğraflarken HUAWEI Pura 80 Pro'nun 3000 nit ekran parlaklığı gerçek anlamda fark yarattı. Geleneksel akıllı telefonlarda bu yoğunlukta güneş ışığında ekranı görmek neredeyse imkansızken, Pura 80 Pro'da kadraj netliği hiç bozulmadı, renk doğruluğu korundu ve kontrol panelleri rahatlıkla okunabilir kaldı. Manuel ayarlar güneş altında bile hassas şekilde yapılabildiği için bu özellik, özellikle dış mekan fotoğrafçılığında composition ve focus kontrolü için kritik önem taşıyor.

Hemşin yaylalarında güneşin ufka yaklaştığı akşam saatlerinde 1 inç Ultra Lighting Kamera'nın gücü ortaya çıktı. Düşük açılı ışıkta bile çimlerin farklı yeşil tonları ayrı ayrı yakalandı, geleneksel yayla evlerinin ahşap dokusundaki ayrıntılar kaybolmadı ve bulutların arasından süzülen güneş ışınları gerçekçi şekilde kaydedildi. Golden hour'ın sıcak tonları doğal renk gradasyonuyla korunarak atmosfer mükemmel şekilde yakalandı.

Ahırlarında hayvanlarına bakan yayla ninelerinin portrelerini çekerken f/1.6 geniş diyafram açıklığının sağladığı avantajlar daha da belirgin hale geldi. Ninelerin yüzündeki çizgiler ve gözlerindeki parıltı düşük ışıkta bile net yakalanırken, arka plandaki ahır ve hayvan siluetleri yumuşak geçişlerle bulanıklaştırıldı. Geleneksel yayla kıyafetlerinin renkleri gerçeğe uygun kaydedildi ve ahır ortamının doğal ambiyansı hiç bozulmadı.

Yayla yamaçlarındaki uzak siluetleri fotoğraflarken değiştirilebilir çift telefoto kamera sistemi etkileyici sonuçlar verdi. 9.4x zoom performansıyla kilometrelerce uzaktaki yayla evleri detaylarıyla görünür hale geldi, sis ve puslu havaya rağmen netlik korundu ve digital zoom artifacts görülmedi. 3.7x zoom kullanımı ise yakın mesafe portreler için ideal compression sağladı, arka plan ayrımı daha belirgin hale geldi ve hızlı focus geçişleri yapılabildi.

Yayla gecelerinde çekilen fotoğraflarda Ultra HDR modunun gücü kendini gösterdi. Yıldızlar point light source olarak net kaydedildi, Samanyolu'nun zayıf ışığı bile yakalandı ve ışık kirliliği minimal alanlarda gece gökyüzü renkleri korundu. Loş yayla evlerinin içinden sızan ışıklar detayını korurken karanlık bölgelerde gürültü seviyesi minimal kaldı ve parlak ile karanlık alanlar arasında doğal geçiş sağlandı.

Alışverişten navigasyona bankacılıktan sağlığa tüm uygulamalar

HUAWEI Pura 80 Serisi'nde Google servislerine erişim iki farklı yöntemle sağlanabiliyor. İlk yöntemde AppGallery'den YouTube, Google Drive veya Gmail gibi Google servisi gerektiren bir uygulama indirirken kurulum sırasında çıkan "Bu uygulama Google servisleri gerektirir" mesajında "MicroG Yükle" seçeneği tıklanarak otomatik indirme ve kurulum başlatılıyor. MicroG kurulumu tamamlandıktan sonra Google hesabıyla giriş yapılıp iki faktörlü doğrulama tamamlanarak tüm Google servisleri aktif hale geliyor. İsterseniz GBox üzerinden de kurulumu yapabiliyorsunuz.

GBox ile Google Play Store erişimi için AppGallery'den GBox aratılıp indiriliyor ve kurulup açıldıktan sonra "Google Play Store" seçeneğine tıklanarak Google hesabıyla giriş yapılıyor. Bu şekilde Google Play Store'a tam erişim sağlanarak Instagram, TikTok, Netflix, bankacılık uygulamaları dahil tüm uygulamalar yüklenebiliyor, otomatik güncellemeler aktif çalışıyor ve in-app purchase'lar sorunsuz gerçekleşiyor. Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ gibi video streaming platformlarına, Google Maps, Waze, Yandex Haritalar gibi navigasyon uygulamalarından Ziraat Mobile, İş Bankası Mobile, QNB Finansbank gibi bankacılık uygulamalarına kadar popüler tüm platformlar sorunsuz çalışıyor.

Seyahat boyunca elektrikli araç entegrasyonu USB-C ile hızlı şarj, wireless charging pad uyumluluğu ve CarPlay benzeri arayüz desteği sağlarken navigasyon uygulamaları sorunsuz çalıştı. Batarya performansı yoğun fotoğraf çekiminde 8 saat, video kayıtta 6 saat sürekli kayıt ve karma kullanımda 1,5 gün dayanıklılık gösterirken hızlı şarj ile %0'dan %80'e 30 dakikada ulaşıldı.

Performansı doğada ve şehirde fark yaratıyor

Ana kameranın 1 inç sensörü ve f/1.6-f/4.0 değişken diyaframı, 13MP Ultra Wide kamerası, 3.7x ve 9.4x değiştirilebilir optik zoom telefoto sistemi ve 13MP + ToF derinlik sensörlü ön kamerası ile teknik özellikler etkileyici. 6.8 inç OLED ekranın 3000 nit pik parlaklığı, 120Hz adaptive refresh rate ve HDR10+ desteği görüntü kalitesini üst seviyeye taşıyor. Kirin 9010 işlemci, 12GB RAM, 256GB/512GB/1TB depolama seçenekleri ve 5000mAh batarya ile performans hiç aksayamadı.

Karadeniz yaylalarında geçirdiğimiz üç gün boyunca HUAWEI Pura 80 Pro, sadece bir akıllı telefon değil, profesyonel bir fotoğrafçılık ekipmanı gibi performans sergiliyor. Değişken ışık koşullarından zorlu çevre şartlarına, günlük iletişim ihtiyaçlarından yaratıcı içerik üretimine kadar her alanda beklentileri aştı. Ekstrem parlaklık koşullarında bile mükemmel ekran görünürlüğü, AI destekli gürültü engelleme sayesinde kristal net görüşmeler, Google servisleri entegrasyonunun kolay ve sorunsuz olması, telefoto kameranın uzak mesafe detay yakalama başarısı ve gece fotoğrafçılığında professional düzeyde sonuçlar en çok etkilendiğimiz özellikler oldu. Bu deneyim, HUAWEI Pura 80 Serisi'nin hem profesyonel fotoğrafçılar hem de günlük kullanıcılar için ideal bir denge kurduğunu kanıtladı ve teknoloji ile doğanın bu buluşması, gelecekteki seyahatlerimizde de bu cihazı yanımızda götüreceğimizin en büyük göstergesi oldu.