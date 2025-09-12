WiFi 7 uyumlu kablosuz ağ çözümleriyle “İnternet Çekmez” köşelerden kurtulduk

Fiberin farkına varmak için meğer evin yeni nesil kablosuz WiFi 7 cihazlarıyla tanışması gerekiyormuş. Peki eskiden nasıldı ve neden şikayet ediyorduk?

Evimin merkezindeki salondan başlayarak, yatak odasında dizi izlerken sürekli donmalar, mutfakta video çağrıları sırasında kopan bağlantılar ve bahçede hiç sinyal alamama problemi vardı. 4 odalı evimde neredeyse her odada farklı internet hızı ile karşılaşıyordum. Yatak odasında WiFi çubuğu 2-3 arasında geziniyor, 4K içerik izlerken donuyordu. Mutfakta video çağrıları sürekli kopuyor, akıllı ev cihazlarım offline oluyordu. Ön bahçede hiç sinyal yok, bahçe işleriyle uğraşırken müzik dinleyemiyordum. Arka bahçede aynı şekilde ölü bölge, mangal yaparken bile internetsiz kalıyordum. Büyük balkon çalışma alanım olmasına rağmen sinyal çok zayıftı.

Çözüm Arayışı ve Huawei ile Tanışma

Router değiştirme kararı verdiğimde, piyasadaki çoğu ürünün tek katlı ev çözümü olduğunu gördüm. Huawei'nin WiFi 7 teknolojisiyle geliştirilmiş BE3 Pro ve X1 Pro modellerini araştırmaya başladığımda, bu iki ürünün de sinyal problemime daha iyi bir çözüm bulabileceğimi anladım.

WIFI 7 YOLCULUĞU BAŞLASIN

Eski router'ım WiFi 5 teknolojisine sahipti. WiFi 6 atlamıştım, direkt WiFi 7'ye geçmeye karar verdim. Gecikme oyunlarda 50ms'den 5ms'ye düştü. Çoklu cihaz desteği 10 cihaz yerine 100+ cihaz sorunsuz çalışır hale geldi.

HUAWEI AI LIFE UYGULAMASINI KURDUM

Huawei AI Life uygulamasını indirdikten sonra kurulum gerçekten 3 adımda tamamlandı. İlk olarak router'ı modemime 2.5 GE kablosuyla bağladım, ardından AI Life uygulaması router'ı otomatik buldu, son olarak WiFi adı ve şifremi belirledim ve kurulum bitti. BE3 Pro'yu evin merkezindeki salona yerleştirdim. Akıllı Anten teknolojisi sayesinde sinyal artık rastgele yayılmıyor, doğrudan bağlı cihazlara odaklanıyor.

X1 Pro'yu üst katta, en uzak yatak odasına yerleştirdim. AI Life uygulamasından "Cihaz Ekle" seçeneğini kullandım ve 2 dakika içinde otomatik mesh ağı kuruldu.

Gerçek Hayat Test Sonuçları

Hız Testleri Ev İçi Ölçümlerim:

Salon BE3 Pro yanında indirme paketimin 500 Mbps hızına yaklaştığını ilk kez gördüm. Huawei Pura 80 Ultra'nın WiFi işaretinin yanında 7 rakamını görünce gözlerim doldu. Asimetrik yükleme hızına rağmen orada da 30 Mbps hızlarını görünce video gönderilerim de rahatladı. Ön ve arka bahçede daha önce sinyal yokken şimdi indirme ve yükleme hızları artık üzmüyor ve kesinti olmuyor..

Cihaz bağlamaya çekinmeden devam et

Çoklu cihaz testinde aynı anda 15 cihazı bağladım: 3 laptop, 4 telefon, 2 tablet, smart TV, PlayStation, akıllı ev cihazları termostat, güvenlik kameraları, hoparlör. Hiçbirinde yavaşlama yaşamadım. Gaming deneyiminde PlayStation'da online oyun oynarken ping 5ms'de sabit kaldı. Eskiden 50-80ms arası değişken ping ile oyun oynamak zaten mümkün değildi. 4K streaming testinde 3 farklı odada aynı anda 4K Netflix izlerken hiç donma yaşamadık. X1 Pro'nun mesh anteni sayesinde katlar arası geçiş sorunsuz oldu.

Bahçeli ve çok katlı evlerin kahramanı varmış

BE3 Pro'nun artıları arasında tek katlı evler için mükemmel fiyat/performans oranı, yatay sinyal penetrasyonunun çok güçlü olması, 2.5 GE portlarının çoğu kullanıcı için yeterli olması ve ekonomik çözüm sunması yer alıyor. Kullanım senaryomda salonda router'a 20 metre mesafedeki ön bahçeye kadar sinyal taşıyabildi. Duvarlardan geçiş gücü gerçekten etkileyici. X1 Pro'nun artıları arasında RedDot 2025 ve IF Design ödüllü şık tasarımı, mesh anten sistemi ile dikey kapsaması, 4 adet 2.5 GE portu ile genişleme olanağı ve çok katlı evlerde mükemmel performansı bulunuyor. Kullanım senaryomda üst kattaki yatak odasından alt kattaki salona kadar sinyal taşırken hiç güç kaybetmiyor. Otomatik sinyal geçişi sayesinde evde dolaşırken hiç kopma yaşamadım.

AI Life Uygulaması ile Akıllı Yönetim

Uygulamanın en çok kullandığım özellikleri arasında sinyal kapsama haritası var. Evimin her köşesindeki WiFi gücünü görsel olarak kontrol edebiliyorum. Hangi alanda ne kadar sinyal olduğunu gerçek zamanlı takip etmek çok pratik. Akıllı tanı özelliği ağımda performans düşüşü olduğunda otomatik uyarı veriyor ve optimizasyon önerileri sunuyor. Kanal değiştirme, cihaz önceliklendirme gibi ayarları tek tuşla yapabiliyorum. Ebeveyn denetimi ile misafir ağı oluşturarak ziyaretçilerime ayrı şifre veriyorum. İnternet kullanım saatlerini de kontrol edebiliyorum. Misafir ağı özelliği sayesinde ana ağımın güvenliğini korurken misafirlerime internet erişimi sağlıyorum.

Günlük Hayatta Yarattığı Değişim Öncesi vs Sonrası

Önceki rutinlerimde yatak odasında dizi donduğunda salona geçiyordum, bahçede çalışırken telefon internetini kullanıyordum, video çağrıları için mutlaka salonda olmam gerekiyordu, akıllı ev cihazlarım sürekli offline oluyordu. Şimdiki özgürlüğümde evimin her yerinde aynı hızda internet var, bahçede bile video konferans yapabiliyorum, 20+ cihaz aynı anda çalışırken performans sorunu yok, internet güçlendirici ve sinyal güçlendirici arayışım bitti.

Artık gerçek anlamda "ev interneti" var. Her odada, her köşede, bahçede bile internetsiz kalmıyorum. WiFi modem kavramı evimde tamamen değişti.

Verimliliği artıran çözümlere kavuştuk

İki router birlikte aldığımda başta pahalı gelse de, yaşam kalitesindeki artış bunu haklı çıkardı. Telefon internet paketimi küçülttüm çünkü bahçede artık WiFi var. İş verimliliğim arttı çünkü evde her yerden çalışabiliyorum. Eğlence kalitesi yükseldi çünkü hiç donmayan streaming yapabiliyorum. Akıllı ev yatırımlarım değer kazandı çünkü tüm cihazlar stabil çalışıyor.

Huawei WiFi BE3 Pro ve X1 Pro kombinasyonu, büyük evlerde yaşayan herkesin deneyimlemesi gereken teknoloji. Internet çekmiyor diye şikayet eden arkadaşlarıma ilk tavsiyem bu ikili oluyor. WiFi 7 teknolojisi sadece hız değil, yaşam tarzı değişimi getiriyor. Artık "internetin çektiği oda" diye düşünmüyorum, çünkü her yer internet çekiyor.

Özellikle çok cihazlı ailelerde, home office çalışanlarında ve bahçeli ev sahiplerinde bu iki ürünün birlikte kullanımını kesinlikle öneriyorum. Internet fiyat tartışmaları da bitiyor çünkü aldığınız internet hizmetini artık yüzde 100 kullanabiliyorsunuz.

Sonuç puanım BE3 Pro 8.5/10, X1 Pro 9/10, ikisi birlikte 9.5/10. 4 odalı büyük balkonlu evimde internet sorunu artık geçmişte kaldı. Yavaş internet tarih mi oluyor derseniz, bu teknoloji ile kesinlikle öyle!

Bu inceleme, 2 aylık yoğun kullanım deneyimime dayanmaktadır. Testler İstanbul'da fiber internet bağlantısı ile yapılmıştır. Gerçek performans, ev yapısı ve internet hizmet sağlayıcısına göre değişiklik gösterebilir.