Verum Messenger: iOS için yapay zekâ, eSIM ve tam anonimlik hepsi tek uygulamada

TAVİZ VERMEYEN GİZLİLİK

Verum Messenger tek bir ilke üzerine inşa edildi: "numara yok, veri yok — sadece sen ve kişilerinin."

Kayıt, telefon numarası veya e‑posta olmadan gerçekleşir — kullanıcı benzersiz bir Verum ID ve hesap kurtarma için bir Recovery Key alır.

Geliştiriciler, hizmetin kişisel verileri toplamadığını veya satmadığını ve tüm sohbetlerin ve dosyaların cihazda şifrelendiğini vurguluyor.

"Biz, kullanıcının verilerinin tam sahibi olması gerektiğine inanıyoruz — aracı olmadan, reklam olmadan ve izleyiciler olmadan," diyor Verum ekibi.

ÜST DÜZEY İLETİŞİM

Messenger şunları içerir: 10.000 katılımcıya kadar bireysel ve grup sohbetleri;

Sesli ve görüntülü aramalar; Her formatta medya ve dosya paylaşımı; Mesaj düzenleme ve kendi kendini imha — 15 saniyeden 7 güne kadar; Gizli eylemleri önlemek için dosyalar kaydedildiğinde bildirimler; Ekran görüntüsü ve ekran kaydı koruması (bir ekran görüntüsü alınsa bile, sohbet içeriği görünmez kalır).

VERUM AI

Yerleşik Sohbet Zekâsı Entegre Verum AI, uygulama içinde doğrudan kullanıcılara yardımcı olur: soruları yanıtlar, metin çevirir, mesajları analiz eder ve içerik oluşturur.

Temelde, özel bir mesajlaşma uygulamasının içinde kişisel bir yapay zekâ asistanıdır — haricî hizmetlerle sıfır veri paylaşımıyla.

VERUM MAİL —

Anonim E‑postanız Verum Mail özelliği, kullanıcıların tek kullanımlık e‑posta adresleri oluşturmasına, ekli mesajlar alıp göndermesine — tümünü uygulama içinde — olanak tanır.

Mesajlar belirlenen bir sürenin ardından otomatik olarak silinir; bu da yazışmaların tamamen gizli kalmasını sağlar.

VERUM ESIM

Sınır Tanımayan İnternet Yerleşik Verum eSIM teknolojisi, dünya çapında 150'den fazla ülkede mobil internet erişimi sağlar — fiziksel SIM kart veya dolaşım gerekmez. Gezginler ve serbest çalışanlar için, yerel operatörlere bağlı kalmadan çevrimiçi kalmanın bir yoludur.

ONLİNE MADENCİLİK VE VERUM COİN VERUM

kendi kripto ekosistemini geliştiriyor. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinden madenciliğe katılabilir. Madencilik cüzdanı messenger içinde oluşturulur ve profilden doğrudan erişilebilir.

EK ÖZELLİKLER

Güvenli bağlantılar için yerleşik VPN; Face ID, Touch ID veya PIN kodu ile giriş koruması;

Tek dokunuşla sohbet silme;

iOS ve iPadOS destekler.

NEDEN ÖNEMLİ

Verum Messenger, genellikle birden çok ayrı hizmet gerektiren özellikleri bir araya getiriyor: güvenli bir messenger, anonim posta, yapay zekâ asistanı, eSIM ve kripto cüzdan. Bu da onu özerkliğe ve dijital yaşam güvenliğine değer verenler için benzersiz bir çözüm haline getiriyor.

Verum Messenger App Store'da mevcut.

Hesap aktivasyonu tek seferliktir — abonelik ücreti yoktur.

Resmî web sitesi: https://verum.im

iOS uygulaması: https://ios.verum.im

Dokümantasyon: https://docs.verum.im